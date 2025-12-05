Padre de Meghan Markle sufrió la amputación de una pierna en Filipinas

El padre de Meghan Markle, Thomas Markle, fue sometido a la amputación de su pierna izquierda luego de ser trasladado de emergencia a un hospital en Filipinas.

De acuerdo con la información suministrada por su hijo, el padre de la duquesa de Sussex sufrió un coágulo de sangre cortó la circulación en su muslo. Según informó Daily Mail, los médicos que atendieron a Thomas Markle decidieron amputar su extremidad por debajo de la rodilla en una cirugía que duró tres horas en Filipinas.

Thomas Markle Jr., hijo del director de iluminación retirado, explicó que la pierna de su padre cambió de color rápidamente por lo que decidió llevarlo inmediatamente a un centro de salud.

“Mi papá está siendo muy valiente. Su pie se puso azul y luego negro. Pasó muy rápido. Lo llevé a un hospital local y le hicieron unas tomografías y una ecografía y dijeron que había que amputarle la pierna”, dijo.

Thomas Markle Jr aseguró que la amputación era lo único que podía salvar la vida de su padre. “No había otra opción. Me dijeron que tenían que amputar la pierna y que era cuestión de vida o muerte”.

El hijo de Markle detalló que su padre permanece en la unidad de cuidados intensivos y que los próximos días son críticos. Asimismo señaló que a los médicos les preocupa que debido a la cirugía se produjera una infección. “Le han amputado la pierna izquierda por debajo de la rodilla. Les preocupaba que se produjera una infección: sepsis o gangrena”.

Un portavoz de la duquesa de Sussex dijo que ella se puso en contacto con su padre tras enterarse de la amputación. Padre e hija mantienen una relación distante desde su boda con el príncipe Harry en 2018. El padre de Meghan habría vendido a la prensa imágenes montadas sobre su boda. En las imágenes aparecía leyendo noticias sobre el futuro enlace matrimonial de su hija o interesándose en la historia del Reino Unido.

Según dijo Meghan Markle en una entrevista con Oprah Winfrey en 2021, llamó a su padre para saber si realmente estaba vendiendo esas fotos y él le mintió al respecto. “Llamamos a mi papá y le pregunté… Me dijo: ‘No, para nada’. “Le dije: ‘Si me dices la verdad, podemos ayudarte’, y no pudo. Y eso, para mí, ha resonado mucho, especialmente ahora como madre”, dijo la duquesa.

