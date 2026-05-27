El cambio de aceite ya cuesta hasta $120 por la guerra en Irán: esto pagarán los conductores

El costo de un cambio de aceite en Estados Unidos pasó de costar entre $80 y $100 a un rango de $100 a $120, y especialistas advierten que los precios podrían seguir incrementándose durante el verano. Detrás de este nuevo encarecimiento está la crisis provocada por el conflicto en Irán, que alteró el suministro de materias primas utilizadas para fabricar lubricantes de motor.

La preocupación va más allá de un simple aumento de precios. La Asociación Independiente de Fabricantes de Lubricantes (ILMA) advirtió que Estados Unidos podría quedarse sin reservas del aceite más utilizado en autos nuevos para junio de 2026, una situación que podría prolongarse durante meses, hasta mediados del año próximo, y afectar a talleres mecánicos y a millones de conductores que dependen de su automóvil para trabajar y desplazarse diariamente.

Tres alzas de precio en dos meses: algo sin precedentes

Tom Glenn, presidente de Petroleum Trends International, sostuvo ante CNN: “Tres rondas de aumentos de precios en dos meses y medio no tiene precedentes. Llevo en este negocio desde 1979 y nunca había visto algo así.”

En un año normal, los fabricantes suben sus precios a distribuidores entre 70 y 80 centavos por galón. Este año, algunos ya aumentaron más de $5 por galón en compras al mayoreo. Ese costo termina en la factura del taller, advirtió.

“Ya superamos el punto en el que podemos absorber los costos. La industria ya comenzó a trasladar los aumentos al consumidor”, dijo por su parte Jason Lyon, presidente de la Asociación de Mantenimiento Preventivo Automotriz (PAMA), a MarketWatch el 19 de mayo.

El aceite que mueve América viene del Golfo Pérsico

Casi el 44% del aceite base Grupo III, ingrediente principal del aceite sintético, se importa a través de tres productores del Golfo Pérsico, según ILMA. Con el estrecho de Ormuz bloqueado desde finales de febrero por el conflicto con Irán, ese suministro se ha entorpecido.

Por si fuera poco, la planta Pearl GTL en Qatar, uno de los principales proveedores mundiales de ese aceite base, sufrió daños graves y estará fuera de operación indefinidamente.

El aceite base Grupo II, que podría funcionar como sustituto, también es escaso: los refinadores lo redirigen hacia la producción de diésel, donde los márgenes de ganancia están en niveles históricos. “La válvula de seguridad del Grupo II está efectivamente cerrada”, señaló la ILMA en mayo de 2026.

Lo que puedes hacer antes de que el precio siga subiendo

El aceite en mayor escasez es el tipo 0W-20, el que usan la mayoría de los vehículos fabricados después de 2015. Representa aproximadamente un tercio de toda la demanda de aceite para autos de pasajeros en el país.

Si tu auto es relativamente nuevo, es probable que necesite ese tipo.

Llama antes de ir al taller y pregunta si tienen existencias del aceite que requiere tu vehículo.

y pregunta si tienen existencias del aceite que requiere tu vehículo. No postergues el cambio indefinidamente : retrasarlo puede provocar daños al motor de $1,000 o más.

: retrasarlo puede provocar daños al motor de $1,000 o más. Compara precios: Valvoline indicó el 19 de mayo que aún no ha aumentado significativamente sus tarifas.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre los incrementos en los precios del lubricante automotriz

¿Cuánto cuesta ahora un cambio de aceite en Estados Unidos?

Entre $100 y $120 en promedio para aceites sintéticos, según Jason Lyon de PAMA. Antes de la guerra en Irán, el rango era de $80 a $100.

¿Por qué la guerra en Irán afecta el precio del aceite para mi auto?

Casi la mitad del aceite base Grupo III se produce en el Golfo Pérsico. El bloqueo del estrecho de Ormuz interrumpió esos envíos desde finales de febrero de 2026.

¿Cuándo se normalizará el precio del aceite de motor?

Analistas de la industria no esperan mejora en los precios antes de mediados de 2027. El panorama depende de cuándo se reactive el suministro del Golfo Pérsico.

¿Puedo retrasar mi cambio de aceite para ahorrar dinero?

No es recomendable más allá del límite de millas que establece el manual de servicio. El motor puede sufrir daños severos que cuestan mucho más que el cambio de aceite.

¿Hay cadenas que aún no hayan subido sus precios?

Valvoline indicó contar con suministro adecuado sin aumentos significativos. Otras cadenas como Jiffy Lube y AutoZone no han informado cuál es el estado de sus inventarios.

Conclusión

Holly Alfano, directora ejecutiva de la ILMA, fue directa sobre los costos actuales de los lubricantes: “Estamos ante escaseces. No tengo ninguna duda. Es un gran desorden y no se va a resolver rápido. Podría tomar un año o más antes de ver alivio real.”

Para la comunidad hispana, que en ciudades como Nueva York, Los Ángeles y Chicago depende del auto como herramienta de trabajo, para trasladarse o llevar a los hijos a la escuela, este no es un problema abstracto. Si las reservas de aceite Grupo III se agotan en junio como proyecta la ILMA, los aumentos que hoy parecen moderados podrían volverse severos antes de que termine julio. El momento de actuar es ahora, antes de que los precios se disparen.

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