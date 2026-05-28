Katy Perry promete armar una fiesta gratuita en México

San Luis Potosí amaneció con una noticia que nadie vio venir. Katy Perry confirmó que ofrecerá un espectáculo totalmente gratuito el 25 de agosto como parte de la edición anual de la Feria Nacional Potosina.

El anuncio llegó a través de un video que la cantante publicó en sus redes sociales con un mensaje breve, entusiasta y dirigido directamente a sus fanáticos mexicanos.

“Estoy realmente emocionada por este anuncio. Les dije que regresaría, y ahora lo haré. 25 de agosto, FENAPO”, adelantó en inglés en el clip.

25 de agosto. FENAPO. Concierto gratuito para todos mis KatyGatos mexicanos, ¡vamos!" Katy Perry – Cantante

Sus fans enloquecieron ante la publicación

En el video, la intérprete de “I Kissed a Girl” y “Roar” no escondió su emoción por volver al país. Con su característico tono juguetón, agregó: “Amarán este show. Es un nuevo show, mucho ‘joymaxxing’. Y realmente sólo para ti, el fan, porque yo soy fan tuya”. La artista cerró con una promesa: “Sabes que te amo, sabes que cumplo mis promesas. Te veo el 25 de agosto en FENAPO, gratis”.

El anuncio llega después de su reciente gira “The Lifetimes Tour”, que arrancó en abril de 2025 en la Arena Ciudad de México y destacó por su estética futurista y momentos visuales de alto impacto. Según cifras entregadas a Billboard por su equipo, la gira cerró en diciembre con más de 134 millones de dólares en recaudación bruta.

Este escenario ya ha dado de qué hablar

La FENAPO no es ajena a los titulares. El año pasado, la presencia de Marilyn Manson dividió opiniones y generó un debate público luego de que grupos conservadores calificaran su espectáculo como “inapropiado” para un evento familiar.

Las controversias surgieron tras años de señalamientos contra el músico, incluidos los realizados en 2021 por Evan Rachel Wood, quien lo acusó de agresión sexual; el artista negó todas las acusaciones.

A pesar del ruido mediático, su presentación convocó a más de 205,000 asistentes, según cifras oficiales, algo que el gobernador estatal Ricardo Gallardo Cardona defendió como un acto de “libertad de expresión”, según dijo a Billboard.

Además de Katy Perry, la programación de este año suma nombres que atraerán a públicos muy distintos. La feria confirmó la presencia de Mötley Crüe, el reguetonero Yandel, la mexicana Kenia Os, el rapero Santa Fe Klan y el productor argentino Bizarrap.

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