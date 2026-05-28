Mamdani refuerza protección a inmigrantes y revisa vínculos con ICE

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, publicó un informe municipal que establece cambios y recomendaciones para fortalecer la protección de inmigrantes y regular la interacción entre agencias municipales y autoridades federales de inmigración, en el marco de la Orden Ejecutiva 13 emitida el pasado 6 de febrero.

Auditoría revela fallas en la cooperación con ICE

El documento deriva de una auditoría realizada por el Comité de Respuesta Interagencial (IRC), que revisó el cumplimiento de políticas locales relacionadas con la cooperación en materia de inmigración civil. El análisis detectó fallas en la forma en que distintas agencias municipales compartían información y aplicaban las normas vigentes, además de inconsistencias en el cumplimiento de la legislación local.

Contexto de incremento en detenciones

De acuerdo con el informe, la revisión incluyó la interacción de dependencias con autoridades federales y el funcionamiento de protocolos internos, en un contexto de cambios en la política migratoria federal.

La auditoría también señaló que las autoridades federales han intensificado acciones de detención en la ciudad, incluyendo operativos en refugios, cortes migratorias y otros puntos de control.

Entre el 20 de enero de 2025 y el 10 de marzo de 2026, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizó 5.567 arrestos en el área de Nueva York, lo que representa un incremento del 71% frente al mismo periodo del ciclo previo.

Recomendaciones del Comité de Respuesta Interagencial

Como parte de las conclusiones, el IRC identificó la necesidad de:

Reforzar el seguimiento interno de solicitudes federales.

de solicitudes federales. Mejorar los mecanismos de reporte .

. Fortalecer los procedimientos de revisión de información .

. Ampliar la transparencia en la publicación de políticas municipales .

en la publicación de . Incrementar las auditorías de cumplimiento y capacitación del personal.

Acciones del alcalde Mamdani

A partir de estos hallazgos, Mamdani adoptó una serie de recomendaciones que incluyen:

Actualización de políticas específicas por agencia .

. Refuerzo de controles internos y mejora en la documentación de interacciones con autoridades federales .

y mejora en la con . Implementación de entrenamientos obligatorios y periódicos para todo el personal municipal.

para todo el personal municipal. Creación de mecanismos internos para detectar y corregir incumplimientos de las leyes locales .

para detectar y corregir de las . Fortalecimiento de la coordinación interagencial .

. Publicación de guías actualizadas sobre los derechos de inmigrantes .

sobre los . Establecimiento de canales confidenciales para denunciar violaciones a las políticas municipales.

Implementación y seguimiento

El informe será implementado por las agencias municipales en coordinación con el IRC, que dará seguimiento a los ajustes en los protocolos y políticas, los cuales deberán ser publicados posteriormente en los sitios oficiales de cada dependencia.

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