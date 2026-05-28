Manhattanhenge 2026: cuándo y dónde ver el famoso atardecer alineado entre los edificios de NYC

El fenómeno conocido como Manhattanhenge regresará esta semana a la ciudad de Nueva York y promete nuevamente atraer a miles de residentes, turistas y fotógrafos que buscan capturar uno de los atardeceres más impresionantes del año.

Este evento ocurre cuando la puesta del sol se alinea perfectamente con la cuadrícula de calles de Manhattan, creando un efecto visual en el que el astro parece encajar entre los edificios de la ciudad. El primer Manhattanhenge de 2026 se producirá este jueves 28 de mayo por la noche y continuará el viernes con una vista aún más completa del sol sobre el horizonte.

Este fenómeno suele presentarse 2 veces al año: a finales de mayo y nuevamente en julio. Aunque dura apenas unos minutos, se ha convertido en una tradición muy esperada para quienes disfrutan de la astronomía, la fotografía y los paisajes urbanos de Nueva York.

De acuerdo con el Museo Americano de Historia Natural, el llamado jueves de “medio sol” se alineará con las calles de Manhattan alrededor de las 8:14 p.m. (ET), mientras que el viernes podrá verse el “sol completo” brillando justo entre los edificios a las 8:13 p. m (ET).

La puesta oficial del sol será cerca de las 8:18 p. m. (ET), por lo que las autoridades y expertos recomiendan llegar con anticipación a los puntos de observación para encontrar un buen lugar.

Los mejores lugares para ver Manhattanhenge

El Museo Americano de Historia Natural recomienda ubicarse lo más al este posible y buscar vistas despejadas hacia Nueva Jersey, al otro lado del río Hudson, para apreciar mejor el espectáculo.

Entre los puntos más populares para observar el fenómeno se encuentran:

* Calle 14

* Calle 23

* Calle 34

* Calle 42

* Calle 57

Estas calles ofrecen una alineación perfecta con la cuadrícula urbana de Manhattan y permiten observar cómo el sol se “encierra” entre las avenidas y los edificios de la ciudad.

Cada año, cientos de personas se reúnen desde varias horas antes para tomar fotografías, grabar videos o simplemente disfrutar del momento. Algunos incluso llevan trípodes y equipo profesional para capturar la famosa imagen del sol anaranjado iluminando los rascacielos.

El fenómeno también genera cierres parciales de banquetas y tráfico lento en algunas zonas debido a la gran cantidad de visitantes que se concentran en las calles durante el atardecer.

¿Qué es exactamente Manhattanhenge?

El nombre Manhattanhenge combina las palabras “Manhattan” y “Stonehenge”, en referencia al famoso monumento prehistórico del Reino Unido alineado con el movimiento del sol durante ciertos momentos del año.

En Nueva York, el efecto ocurre porque el diseño urbano de Manhattan está inclinado aproximadamente 29° respecto a la dirección exacta este-oeste. Esa inclinación permite que, durante fechas específicas, el sol se alinee perfectamente con las calles de la isla al momento de ponerse.

El término fue popularizado por el astrofísico Neil deGrasse Tyson, director del Planetario Hayden del Museo Americano de Historia Natural, quien ayudó a convertir el evento en una tradición cultural y turística de la ciudad.

Aunque existen fenómenos similares en otras ciudades con cuadrículas urbanas, Manhattanhenge es considerado uno de los más famosos del mundo debido al icónico paisaje de rascacielos de Nueva York.

Los expertos explican que hay 2 tipos de Manhattanhenge cada temporada. En una fecha se puede observar el “medio sol”, parcialmente alineado con las calles, y en otra el “sol completo”, perfectamente visible entre los edificios antes de desaparecer en el horizonte.

Quienes no puedan asistir esta semana tendrán otra oportunidad más adelante en el verano. El próximo Manhattanhenge está programado para el 11 y 12 de julio.

Pronóstico ideal para disfrutar el espectáculo

El clima jugará a favor de quienes planean salir a observar el fenómeno este jueves. Los pronósticos indican cielos mayormente despejados y temperaturas cercanas a los 60°F (16°C) durante el atardecer, condiciones consideradas ideales para apreciar el evento.

La ausencia de nubosidad permitirá que el sol pueda verse claramente entre los edificios, algo fundamental para disfrutar plenamente del espectáculo.

Autoridades locales recomiendan tomar precauciones si se planea acudir a alguno de los puntos populares de observación. Debido a la gran cantidad de personas que suelen congregarse, es importante mantenerse atento al tráfico y permanecer en las banquetas para evitar accidentes.

También aconsejan utilizar transporte público, ya que estacionarse cerca de las zonas más concurridas puede resultar complicado durante las horas previas al atardecer.

Para muchos neoyorquinos, Manhattanhenge representa mucho más que un fenómeno astronómico. El evento se ha convertido en una celebración urbana que combina ciencia, arquitectura y cultura en una de las ciudades más fotografiadas del mundo.

Sigue leyendo:

* Aguas turquesa sorprenden en Nueva Jersey: NASA explica por qué el Atlántico parece el Caribe

* Piscinas gratis en Nueva York este verano: cuándo abren y dónde encontrarlas

* Empleado del zoológico de El Bronx es atacado por un cocodrilo al resbalar limpiando