La caída del turismo en EE.UU. pone en riesgo 157,000 empleos pese al impulso del Mundial 2026

El sector turístico en Estados Unidos cerró 2025 con 4 millones menos de visitantes extranjeros que el año anterior, la primera caída interanual desde la pandemia, y una pérdida proyectada de $12,500 millones en gasto internacional, informó el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) en mayo de 2025.

Para miles de trabajadores hispanos que tienen sus empleos en hoteles, restaurantes y servicios turísticos, la desaceleración ya tiene consecuencias concretas: casi 98,000 empleos desaparecieron entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025.

La situación genera preocupación porque incluso el Mundial 2026, que arranca el 11 de junio, genera dudas: casi el 80% de los hoteles en las once ciudades sede reportan reservas por debajo de las expectativas, según la AHLA. Estas condiciones están impidiendo generar los ingresos esperados y pueden dejar en entredicho el futuro de miles de empleos que la industria esperaba.

Nueve meses seguidos de caída: la tendencia que no cede

Casi el 80% de los hoteles en las 11 ciudades sede reportan reservas por debajo de las expectativas iniciales, según la Asociación Americana de Hoteles y Alojamiento (AHLA).

Las llegadas internacionales cayeron 4.8% en enero de 2026 respecto al mismo mes del año anterior, el noveno mes consecutivo de descenso, según datos de la Oficina Nacional de Viajes y Turismo (NTTO) del Departamento de Comercio de Estados Unidos.

Las causas apuntan directamente a las restricciones migratorias más estrictas, los retrasos en visas y la percepción de hostilidad hacia visitantes extranjeros, que han deteriorado la imagen del país como destino. Como consecuencia, cada visitante que no llega deja de gastar un promedio de $4,000 durante su estadía, según estimaciones del WTTC.

Empleos que ya desaparecieron, y los que todavía están en riesgo

“Las políticas de inmigración de la administración Trump están debilitando la industria hotelera y tienen consecuencias reales para los millones de trabajadores que la sostienen”, sostuvo UNITE HERE, el sindicato de trabajadores de la hospitalidad, en su informe Inhospitable, del 11 de febrero de 2026.

El WTTC estima que, si la contracción en la industria continúa, hasta 157,000 empleos en turismo podrían verse afectados o eliminados en total.

Estas condiciones afectan especialmente a las comunidades hispanas: miles de trabajadores con estatus migratorio protegido perdieron su autorización laboral de forma repentina como resultado de las restricciones migratorias implementadas por este gobierno, dejando vacantes en cocinas, limpieza y servicios de piso que los hoteles no han podido cubrir.

Lo que esto significa si trabajas en el sector

Si trabajas en un hotel, restaurante o servicio turístico, hay señales concretas que tienes que considerar:

Nueva York firmó el 19 de mayo de 2026 un contrato de ocho años entre la Asociación de Hoteles de NYC y el Consejo de la Industria Hotelera y del Juego HTC-NY, que cubre a 25,000 trabajadores con un aumento salarial del 50% total y cobertura médica familiar, evitando una huelga durante el Mundial.

firmó el 19 de mayo de 2026 un contrato de ocho años entre la Asociación de Hoteles de NYC y el Consejo de la Industria Hotelera y del Juego HTC-NY, que cubre a con un aumento salarial del y cobertura médica familiar, evitando una huelga durante el Mundial. Los hoteles en ciudades sede que no llenan su capacidad podrían reducir personal si el flujo esperado de visitantes es menor.

La AHLA presionó en Washington en mayo de 2026 para lograr cambios en política migratoria que faciliten el ingreso de turistas y contratar más personal. “Los hoteles necesitan más trabajadores y un proceso de viaje entrante más ágil”, señaló la AHLA.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre las condiciones de la industria turística en EE.UU.

¿Cuánto dinero perdió el turismo en EE.UU. en 2025?

El gasto de visitantes internacionales cayó aproximadamente $12,500 millones respecto a 2024, según el WTTC.

¿Por qué están bajando los visitantes extranjeros?

Las restricciones migratorias, retrasos en visas y la percepción de hostilidad hacia turistas han desalentado viajes desde Europa, Asia, Canadá y América Latina. Enero de 2026 marcó el noveno mes consecutivo de caída, según la NTTO.

¿El Mundial de Fútbol 2026 va a reactivar el turismo?

No como se esperaba. Cerca del 80% de los hoteles en las ciudades sede reportan reservas por debajo de las proyecciones iniciales, según la AHLA.

¿Cuántos empleos están en riesgo?

El WTTC estima hasta 157,000 empleos afectados, pero entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025 desaparecieron casi 98,000 puestos, según UNITE HERE.

¿Qué pasó con los trabajadores de hoteles en Nueva York?

El 19 de mayo de 2026 se firmó un contrato de ocho años que cubre a 25,000 trabajadores con aumentos del 50% y cobertura médica, evitando una huelga durante el Mundial.

Conclusión

El turismo en Estados Unidos enfrenta una contracción impulsada por decisiones políticas que han erosionado en menos de dos años una reputación que el sector tardó décadas en construir.

Si la tendencia no se revierte después del Mundial, que ya muestra señales de impacto negativo, los hoteles y restaurantes que sobrevivieron a la pandemia podrían enfrentar una nueva oleada de cierres y despidos, esta vez sin los rescates federales de 2020. Para los trabajadores hispanos que sostienen esa industria, el verano de 2026 será una prueba de resistencia real.

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