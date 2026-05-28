Pollo frito crujiente en casa: la receta viral con suero de leche

Preparar un pollo frito crujiente y con el auténtico sabor de Kentucky Fried Chicken en casa es posible gracias a una receta que tiene un ingrediente secreto: el suero de leche, que eleva el sabor de este platillo a otro nivel.

Se trata de una receta que se ha hecho viral de la mano de MarihelenaM, una experta en versionar los sabores de la comida rápida en casa con sencillos trucos e ingredientes de primera calidad. Para lograr esa textura crujiente icónica, la clave definitiva es seguir el paso a paso al pie de la letra.

¿Qué necesitas? Ingredientes para el éxito

Esta receta es bastante sencilla, aunque un poco laboriosa, por lo que es vital tener todos los ingredientes a la mano antes de comenzar para garantizar que no se pase por alto ningún detalle. Los componentes se dividen en dos fases: el marinado y el empanizado.

Ingredientes para el marinado

Para cubrir perfectamente las 12 piezas o muslitos de pollo, se necesita:

1 litro de buttermilk (suero de leche) o jocoque fluido. Esto es clave para que la carne quede extra suave.

(suero de leche) o jocoque fluido. Esto es clave para que la carne quede extra suave. 2 cucharadas de salsa picante

1 cucharada de sal de mesa.

de mesa. 1 cucharada de ajo en polvo .

. 1 cucharada de cebolla en polvo .

. 1 cucharadita de pimienta de cayena (ajusta al gusto si lo quieres más o menos picosito).

(ajusta al gusto si lo quieres más o menos picosito). 1 cucharadita de pimienta negra recién molida.

El secreto de la textura crujiente: ingredientes para el empanizado

Para lograr esa corteza dorada y súper crujiente en las 12 piezas, se requiere:

2 tazas de harina de trigo de todo uso.

de todo uso. 3 cucharadas de fécula de maíz (maicena), el gran secreto para el toque crujiente.

(maicena), el gran secreto para el toque crujiente. 1 cucharadita de paprika (pimentón dulce) para darle ese color dorado espectacular.

(pimentón dulce) para darle ese color dorado espectacular. 1 cucharadita de sal .

. 1 cucharadita de pimienta negra recién molida.

Para la cocción

1 litro de aceite de cocina (de maíz, girasol o canola, que aguantan altas temperaturas) para lograr una fritura profunda y dorada.

Guía paso a paso: de la cocina a la mesa

Paso 1: El marinado perfecto y los “polvos mágicos”

La receta comienza colocando los muslos y piezas de pollo en un recipiente. Luego, agrega los “polvos mágicos” (como les llama la creadora de la receta): la sal, la pimienta recién molida, el ajo en polvo, la cebolla en polvo y la pimienta de cayena. Masajea muy bien todas las piezas para garantizar que las especias se distribuyan por completo sobre la proteína.

Una vez hecho esto, agrega el ingrediente estrella que le dará un sabor único: la buttermilk, junto al toque de salsa picante. Vuelve a mezclar todo, tapa y refrigera por lo menos durante cuatro horas para que el suero de leche haga su magia y la carne quede suave.

Paso 2: El secreto del rebozado seco

Mientras se marina el pollo, prepara la mezcla para el empanizado crujiente. En un recipiente amplio, integra la harina de todo uso, la fécula de maíz, un toquecito de sal, la pimienta recién molida y la paprika. Mezcla bien para que los sabores se unifiquen.

Paso 3: Fritura profunda y dorado uniforme

La última fase de la receta es la fritura dorada. Escurre un poco las piezas de pollo y pásalas una a una por la mezcla de harina, haciendo una presión suave con las manos para asegurar que el empanizado se adhiera perfectamente.

Cuando tengas las piezas listas, llévalas a freír por tandas en abundante aceite caliente hasta que consigan un color dorado uniforme y esa textura crujiente tan deseada. Sirve y disfruta.

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