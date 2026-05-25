Cómo hacer un caldo de verduras fácil y sano según un chef Michelin

Ya sea que estés inflado como un globo, necesites reponer fuerzas o hidratarte, no hay nada mejor que un buen caldo de verduras que aporta nutrientes e hidrata. Esta receta es una versión ligera y sabrosa de un chef Michelin que, con pocos ingredientes, eleva el sabor con salsa de soja blanca, revela la cantidad de sal por litro de agua y recomienda cortar finamente las verduras para que desprendan fácilmente sus sabores.

Con tan solo kilo y medio de verduras y dos litros de agua, podrás preparar un delicioso caldo de verduras ideal para bajar la hinchazón abdominal, que eleva el sabor con un ingrediente adicional: salsa de soja blanca. Se trata de una infusión de verduras ligera y sabrosa, en una receta original del chef catalán Jordi Cruz.

El chef Michelin explica que este caldo es ideal para cuando nos sentimos hinchados o necesitamos un remedio diurético ligero para recuperar fuerzas y la hidratación, como por ejemplo después de un resfriado.

Receta de caldo de verduras

La receta es tan sencilla que se puede hacer con lo que tenemos en casa. La proporción ideal es:

1.5 kg de verduras picadas menudas.

picadas menudas. 2.5 litros de agua.

¿Qué se le puede agregar? Zanahoria, puerro, apio, nabo, cebolla, col o lo que prefieras.

El toque especial de Cruz lo logra con tan solo 10 gramos de sal por litro y un poquito de salsa de soja blanca. Luego, se lleva a ebullición y, una vez que comience a hervir, se mantiene a borbotones suaves durante una hora y cuarto de cocción.

El resultado es un caldo ligero lleno de micronutrientes, vitaminas y minerales que se van a infundir en el agua. Uno de los trucos revelados por el chef es cortar los vegetales en juliana, ya que esto facilita la extracción de los compuestos, mientras que la cocción a temperatura suave va a respetar todas las propiedades antioxidantes y beneficios de tu caldo.

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