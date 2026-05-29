Atlético acusa al Barcelona de promocionar “una campaña de acoso y derribo” sobre Julián Álvarez

El conflicto institucional entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona escaló en niveles de hostilidad sin precedentes. Tras una tarde marcada por la ironía y los memes en redes sociales, la entidad rojiblanca cerró la jornada de este viernes emitiendo una durísima acusación formal en la que denuncia “una campaña de acoso y derribo” por parte del club azulgrana hacia su delantero estrella, el argentino Julián Álvarez.

Aunque el comunicado difundido en la red social X (antes Twitter) evita citar explícitamente los nombres de los involucrados, las alusiones a la directiva catalana son demoledoras. El Atlético acusó al Barça de emplear “filtraciones interesadas, ‘fake news’ y llamadas antes de enfrentamientos directos” para desestabilizar al jugador.

“A nosotros tampoco se nos ocurriría tener a sueldo al vicepresidente de los árbitros o recurrir a favores políticos para inscribir jugadores. RESPETO Y VALORES”, escribió el Atlético en referencia al infame “caso Negreira”.

Entre risa y risa

La contundente declaración seria puso fin a una estudiada secuencia de publicaciones que comenzó a media tarde con un tono puramente satírico, diseñado para ridiculizar el ruido mediático provocado desde la Ciudad Condal.

Emulando el característico estilo del periodista Fabrizio Romano, el Atlético publicó fotomontajes de las estrellas culés luciendo la camiseta rojiblanca. Ofreció a Lamine Yamal a cambio de cuatro entradas para el concierto de Bad Bunny en el Metropolitano y una bolsa de pipas; subió la apuesta por Pedri ofreciendo seis entradas; y propuso un “3×1” por Raphinha a cambio de ‘Tom Ford’ y ‘Smith’, los futbolistas ficticios que inventó el presidente Enrique Cerezo en un famoso desliz televisivo.

A pesar del monumental enfado con la directiva del Barcelona y los intermediarios, el Atlético de Madrid exculpa por completo a Julián Álvarez de la situación. Fuentes del club insistieron en que el delantero de 26 años ha mantenido una “actitud intachable y profesional desde su llegada en 2024”, desvinculándolo totalmente de un revuelo que catalogan como puramente externo.

El internacional de la Albiceleste, blindado con una cláusula de 500 millones de euros hasta 2030, se mantiene como la piedra angular del proyecto de Diego Simeone, avalado por un espectacular registro de 49 goles en 106 partidos con la elástica colchonera.

Sigue leyendo:

·Neymar portará el dorsal 10 de Brasil en el Mundial pese a su lesión

·Anthony Gordon es el nuevo fichaje del FC Barcelona

·Alexia Putellas jugó su último partido con el FC Barcelona tras 14 temporadas