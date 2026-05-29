Condenan a prisión al hombre que planeó atentado terrorista en concierto de Taylor Swift

Un hombre de 21 años fue condenado a 15 años de prisión por un tribunal de Austria por planificar un atentado contra un concierto de Taylor Swift en Viena en agosto de 2024.

El 28 de mayo se llevó a cabo el juicio que tuvo lugar en el Tribunal Regional de Wiener Neustadt en contra de los dos acusados. Beran A., primer acusado, fue condenado a 15 años de prisión tras determinar su responsabilidad en la planificación del atentado, el cual no se llevó a cabo, ya que el plan fue identificado y detenido por los organismos de inteligencia. Además, el segundo acusado, Ardan K., fue condenado a 12 años de prisión por su complicidad en el hecho.

La agencia austríaca APA informó que las investigaciones probaron que los dos hombres se habían vinculado a una célula de la organización terrorista autodenominada Estado Islámico (EI) y también fueron considerados culpables de haber instigado a otro compañero, Hasan E., a cometer un ataque terrorista con cuchillo en Arabia Saudita.

La policía de Austria detuvo a Baran A. el 7 de agosto de 2024 luego de que descubrieron que planificaba un atentado a uno de los tres conciertos que la cantante Taylor Swift realizaría en Viena en el estadio Ernst-Happel de Viena, como parte de su gira “The Eras Tour”.

Tras una alerta de la CIA, las autoridades austriacas registraron el apartamento de Baran A y encontraron material para la fabricación de explosivos. Según reportes citados por Reuters el acusado siguió tutoriales de ISIS para fabricar explosivos caseros. También logró producir una pequeña cantidad de triacetona triperóxido (TATP), un compuesto altamente explosivo utilizado en varios atentados terroristas en el pasado.

Tras descubrirse el complot, las autoridades austriacas tomaron la decisión de suspender los tres conciertos de Taylor Swift previstos en la capital. Para estos tres conciertos, los organizadores habían vendido unas 200.000 entradas y miles de seguidores de la cantante habían viajado a la capital austríaca para verla.

Los dos acusados fueron vinculados a una célula terrorista junto con Hasan E, quien cumple condena en Arabia Saudita. Baran A. y Ardan K. aseguraron en el juicio que Hasan E. fue el cabecilla del complot y que actuaron guiados por él. Los tres habrían planeado perpetrar atentados simultáneos el 11 de marzo de 2024 en La Meca, Estambul y Dubái contra fuerzas de seguridad.

Aunque Baran A. y Ardan K. no perpetraron el ataque simultáneo, Hasan E. hirió con cuchillo a un guardia de seguridad frente a la Gran Mezquita en La Meca y a otras cuatro personas antes de ser detenido.

El juicio en Viena contra Baran A. y Ardan K. duró cinco días y Baran reconoció previamente en un interrogatorio policial que el motivo detrás de la planificación de este atentado en el concierto de Taylor Swift era volverse “famoso” y una figura respetada del Estado Islámico.

“Quería armarme lo más fuerte posible para que fuera algo grande”, admitió durante un interrogatorio policial.

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