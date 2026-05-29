Estados Unidos recuerda alertas de seguridad para México durante viajes para el Mundial

El gobierno del presidente Donald Trump lanzó una campaña de seguridad para los estadounidenses que deseen viajar a México y Canadá durante el Mundial 2026, siendo el primer país el que más advertencias registra.

“Si vas a la página de México dentro de travel.state.gov, una página de México y ahí tenemos varios niveles de advertencias para todos los países. Hay cuatro niveles. Entonces, para México, claro, es un país grande y tenemos regiones específicas. Entonces, si vas a esa página, realmente hay un gráfico incluye un mapa donde tenemos por región diferentes advertencias, entonces son varias”, reconoció Natalia Molano, vocera en español del Departamento de Estado.

Explicó que las alertas de viajes para estadounidenses hacia México se mantienen tren los niveles marcados hasta ahora por EE.UU., dependiendo la región.

“En el norte del país, más cerca de la frontera es una advertencia a nivel tres, por ejemplo, hay aproximadamente cinco regiones, cinco provincias o estados de México que están bajo alerta número cuatro”, expuso. “Hay una que está bajo advertencia uno y el resto del pues está advertencia dos. Entonces hay cuatro niveles”.

El mapa del Departamento de Estado se mantiene en colores rojo (Nivel 4) para Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas, Zacatecas; mientras que el color naranja (Nivel 3) son para los estados de Baja California, Chiapas, Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Sonora.

Los únicos dos estados en Nivel 1 son Campeche y Yucatán, el resto están en Nivel 2.

“Se hace este análisis y se actualiza en tiempo real. Tenemos un equipo en Washington y en cada embajada que está constantemente actualizando esa información”, agregó la funcionaria. “Queremos que las personas visiten esa página para que para que revisen esa información siempre antes de viajar. Ahí también pueden encontrar la información de cómo suscribirse al programa de notificaciones”.

De las tres sedes mundialistas en México –donde se jugarán 13 partidos– de acuerdo a los niveles de seguridad de EE.UU., Nuevo León (Monterrey) se encuentra en Nivel 2, es decir “viajar con precaución”; Jalisco (Guadalajara) está en Nivel 3, es decir “reconsiderar viaje”, y la Ciudad de México en Nivel 2.

EE.UU. registra a la mayor parte de México en Nivel 2, es decir “viajar con precaución”. Crédito: Departamento de Estado de EE.UU. | Cortesía

¿Qué debe hacer un viajero?

Morlano sugirió a los viajeros a Canadá y México ingresar al sistema de viajes del Departamento de Estado para obtener mayor información sobre las alertas de viaje y suscribirse en el sistema de notificaciones.

“Nos compete al Departamento de Estado todo el tema de la seguridad de los estadounidenses que viajan extranjero, incluyendo México y Canadá. Y entonces queremos asegurarnos de que las personas sepan que tenemos recursos de información”, destacó la funcionaria.

Agregó que las personas pueden ingresar a travel.state.gov para obtener la información necesaria.

“Tenemos una página para cada país y en esa página de cada país explicamos y actualizamos en tiempo real todos los detalles de visas de entradas, de salidas y también ahí es donde ponemos cualquier advertencia e información de seguridad, incluyendo recursos de salud, todo para ciudadanos estadounidenses”, especificó. “También tenemos una iniciativa permanente que la estamos promocionando ahorita más por el tema del Mundial y otros otras temporadas de viaje, que es el programa de viajero inteligente, que es STEP (Smart Traveler Program), un registro que ofrecemos para los ciudadanos estadounidenses y residentes americanos al que pueden suscribirse para recibir las alertas, las advertencias en tiempo real”.