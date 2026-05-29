Kanye West actuará en Países Bajos a pesar de las prohibiciones en otros países 

El rapero Kanye West tiene previsto presentarse el próximo mes en Países Bajos luego de que varios países de Europa decidieron no permitir la actuación del músico debido a su historial de comentarios antisemitas.

El ministro de Migración de Países Bajos, Bart van den Brink, aseguró que no había razón legal para negar la entrada del rapero al país.

Esta aclaratoria se dio luego de que senadores de Países Bajos solicitaran al gobierno prohibir la entrada del rapero al país, debido a los insultos antisemitas y su admiración confesa por Adolf Hitler.

El ministro aclaró que no existe razón para negar la entrada al rapero al país. “Se necesitan motivos fundados para impedir la entrada a los Países Bajos. No hemos encontrado tales motivos en los análisis realizados. Sus declaraciones anteriores no constituyen, por el momento, una razón para negarle la entrada”, dijo el funcionario.

Kanye West se presentará en el recinto GelreDome de la ciudad de Arnhem, a unos 100 km al sureste de Ámsterdam, los días 6 y 8 de junio de 2026. De acuerdo con la página web del recinto, es la primera vez que el rapero se presenta en Europa desde 2014.

Kanye West planificó una gira por Europa luego de que se disculpó públicamente por sus comentarios antisemitas del pasado. El concierto que el rapero tenía previsto en el Festival Wireless de Reino Unido se canceló debido a que las autoridades migratorias negaron su entrada al país. Por esta razón, el festival también fue suspendido.

También pospuso un concierto en Marsella tras informes de que el gobierno francés había intentado bloquearlo, y posteriormente se canceló otro concierto en Polonia.

El concierto que se realizaría en Suiza también se canceló luego de que el club de fútbol FC Basilea rechazó formalmente la solicitud para que el rapero actuara en su estadio, el St. Jakob-Park, alegando que permitir actuar a West en el recinto iba en contra de sus valores corporativos.

El Rubicon Festival de Eslovaquia se canceló luego de que varios artistas se retiraron en protesta por la participación de Kanye West en el festival. También se canceló su concierto en la India debido a razones de seguridad.

Sigue leyendo:

·Kanye West pospuso su concierto en Francia: “No quiero involucrar a mis fans en esto”

·Kanye West se disculpa por sus comentarios antisemitas y atribuye su conducta a una lesión cerebral

·Pete Davidson hizo bromas sobre Charlie Kirk y Kanye West en el programa de Kevin Hart