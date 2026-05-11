Pete Davidson hizo bromas sobre Charlie Kirk y Kanye West en el programa de Kevin Hart

El comediante Pete Davidson hizo polémicos chistes sobre el fallecido activista conservador Charlie Kirk y el rapero Kanye West durante el programa especial de Netflix “The Roast of Kevin Hart” el domingo por la noche.

El exintegrante de Saturday Night Live criticó duramente al comediante Tony Hinchcliffe y lo comparó con Charlie Kirk en un impactante chiste.

“Tony Hinchcliffe está aquí luciendo como un pedófilo y como el muñeco que le dan al niño para mostrarle dónde lo tocaron. Tony me recuerda a Charlie Kirk, en el sentido de que definitivamente ha estado frente a la cámara dejando que un tipo le eyacule en la garganta”, dijo el comediante en el especial de Netflix.

Charlie Kirk, líder de Turning Point USA, quien fue asesinado a tiros durante un discurso en la Universidad del Valle de Utah en septiembre del año pasado. Su asesinato quedó captado en video y causó indignación por la violencia política en Estados Unidos. Su esposa, Erika Kirk, ha continuado con el legado del político.

En septiembre de 2025, el programa del conductor Jimmy Kimmel fue suspendido por la cadena ABC debido a comentarios “insensibles” del presentador sobre la muerte de Kirk. El programa nocturno volvió al aire poco después.

Luego el comediante remató el chiste. “¿Ah, no me conoces? Sí. Sí. ¡Maten a Tony! Por favor. ¡Que alguien mate a Tony!”, añadió Davidson, haciendo referencia a Kill Tony, el popular podcast semanal que Hinchcliffe copresenta.

Davidson también lanzó un chiste inesperado sobre el rapero Kanye West, exesposo de Kim Kardashian, con quien Davidson salió en 2022.

“Tony, nada de lo que digas esta noche me ofenderá. Tuve una pelea con Kanye, así que he aguantado ataques de nazis gays mucho mejores”, dijo en el especial.

Pete Davidson hizo referencia a la polémica que protagonizó con Kanye West. El rapero lo insultó públicamente en repetidas ocasiones mientras el comediante salía con Kim Kardashian. Kanye West difundió rumores de que el comediante tenía SIDA, lo tachó de drogadicto y lanzó otros insultos.

Kim Kardashian y Pete Davidson estuvieron juntos durante nueve meses, incluso asistieron a la Met Gala de 2022 juntos. Pero la relación terminó debido a problemas con sus agendas y falta de tiempo.

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