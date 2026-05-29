La Casa Blanca lanza “Aliens”, un mapa de arrestos de inmigrantes

La Casa Blanca presentó jueves un sitio web llamado “Aliens” que incluye un mapa de arrestos de inmigrantes en Estados Unidos. La página principal muestra una imagen de un extraterrestre caminando por el desierto, en un diseño que alude de forma satírica a la idea de supuestos secretos del país sobre vida en el espacio.

La plataforma abre con una animación de texto en movimiento inspirada en el estilo de Star Wars, donde los bloques informativos van apareciendo mientras el usuario hace scroll, acompañados por un fondo con estrellas en movimiento.

“Caminan entre nosotros”, indica el sitio web y agrega que “durante 60 años, el gobierno estadounidense ha guardado un secreto celosamente”, indica.

La comparación con migrantes

“Los extraterrestres han estado caminando entre nosotros, viviendo en nuestros barrios e interactuando con nosotros en nuestra vida cotidiana. Han comprado en las mismas tiendas, asistido a las mismas clases que nuestros hijos y llevado una vida humana aparentemente normal”, destaca.

En la parte baja de la página aparece un contador en la página muestra el número de los llamados “encuentros” realizados, cifra que asciende a 3.1 millones y sigue aumentando hasta la noche del jueves.

El nuevo mapa no especifica el período de tiempo de las capturas; pero debido a la cifra se podría tratar de los datos divulgados por el Departamento de Seguridad Nacional en un informe que adjunta las detenciones desde septiembre de 2024 hasta abril del presente año.

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