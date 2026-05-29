Enfrentamientos entre ICE y manifestantes en Delaney Hall deja seis detenidos

Una serie de enfrentamientos se registraron frente al centro de detención Delaney Hall, en Newark, Nueva Jersey, durante una protesta en la que manifestantes y agentes federales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas d (ICE) intercambiaron empujones, bloqueos y el uso de gas pimienta.

De acuerdo con videos y fotografías difundidas en redes sociales, los hechos ocurrieron la noche del miércoles, cuando grupos de manifestantes se concentraron afuera del recinto en medio de denuncias por las condiciones de vida dentro del centro, donde detenidos habrían iniciado una huelga de hambre.

Cadenas humanas y barricadas improvisadas frente al centro de detención

Durante la protesta, varios participantes formaron cadenas humanas tomados de los brazos frente a la entrada principal de Delaney Hall. Algunos manifestantes portaban máscaras antigás o cubrían sus rostros mientras mantenían la concentración frente al edificio.

En distintos momentos, se utilizaron botes de basura, colchones viejos, paraguas y otros objetos como escudos improvisados y barreras para bloquear accesos.

Otros intentaron impedir la entrada y salida de vehículos del centro de detención, además de lanzar conos de tránsito y objetos hacia la línea de agentes federales desplegados en la reja principal.

Uso de gas pimienta y respuesta de los agentes federales

Los agentes del ICE utilizaron gas pimienta para intentar dispersar a los manifestantes, según muestran grabaciones difundidas en plataformas digitales. También se reporta el uso de bastones por parte de los oficiales para contener el avance de los grupos y despejar las vías de acceso.

La tensión se mantuvo durante varios momentos de la noche, mientras los agentes intentaban restablecer el flujo de vehículos en la zona frente al centro de detención.

Tensión en la carretera y presencia de vehículos

En medio del caos, al menos un conductor de camión descendió de su unidad para confrontar a los manifestantes que intentaban bloquear el paso de vehículos en la carretera ubicada frente al recinto.

En algunos momentos, también se observó a personas detenidas dentro de Delaney Hall saludando desde las ventanas a quienes protestaban en el exterior.

DHS reporta arrestos por agresiones a agentes

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), agencia que supervisa al ICE, informó que alrededor de seis manifestantes fueron arrestados durante los hechos por presunta agresión a oficiales.

En un comunicado, la dependencia advirtió que este tipo de conductas tendrá consecuencias legales.

“Agredir y obstruir a las fuerzas del orden del ICE es un delito y un crimen grave. Cualquiera que agreda a las fuerzas del orden será procesado con todo el peso de la ley”, señaló la agencia federal.

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