¿Quién es Tim Payne? El futbolista menos conocido del Mundial 2026 que arrasa en Instagram

Tim Payne, uno de los futbolistas de Nueva Zelanda para el Mundial 2026, se ha convertido en una de las figuras virales gracias al streamer argentino Valen Scarsini “Scarso”.

“¿Y si hacemos protagonista del Mundial al futbolista menos conocido?”, propuso este martes el influencer argentino Valen Scarsini, conocido en redes sociales como ‘el Scarso’.

Scarsini buscó entre los futbolistas convocados para el Mundial a aquel que tuviera menos seguidores en Instagram y su investigación le condujo a Tim Payne, defensor del Wellington Phoenix, club de la primera división de Nueva Zelanda.

Nacido en 1994, Timothy John Payne ha jugado en su país, en el Reino Unido y en Estados Unidos y es uno de los nueve defensores que Nueva Zelanda llevará al Mundial de este año.

“Faltan pocos días para que arranque el Mundial y todos estamos esperando para alentar a nuestra selección. ¿Pero qué pasaría si hubiera un jugador que nos una a todos? Un futbolista que todos apoyemos sin importar nuestra nacionalidad”, propuso Scarsini, que tiene 585.000 seguidores en Instagram.

Tim Payne se hizo viral en horas

La propuesta se volvió viral y pasó de tener apenas 4.715 seguidores en Instagram a 250,000 tan solo un día después del mensaje de Scarsini.

Este viernes ya contaba con 1,6 millones de seguidores, no solo argentinos sino de todas partes del mundo.

“Muchas gracias por todo el apoyo. Disculpen mi español”, dijo Payne en un vídeo que subió a su perfil para agradecer “el amor de todo el mundo” que ha recibido en estos días a partir de la iniciativa del argentino.

Scarsini admitió que su campaña “se fue de las manos” y que está planeando viajar al Mundial a conocer a la “leyenda” Payne.

Nueva Zelanda debutará contra Irán el 15 de junio en el Grupo G de la Copa del Mundo, que también comparte con Egipto y Bélgica.

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