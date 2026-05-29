Una embarazada y su hijo pasaron más de una semana detenidos por autoridades migratorias en un aeropuerto de Washington

Una mujer embarazada originaria de Ghana y su hijo pequeño, quienes permanecieron más de una semana en una celda de detención sin ventanas en el Aeropuerto Internacional Washington Dulles, fueron deportados y ya regresan a África, informaron sus abogados.

La mujer, identificada como Annabella Gyasi, de 38 años, llegó el 19 de mayo a Estados Unidos para una cita médica de su hijo, quien nació con malformaciones severas en las manos, de acuerdo con una petición presentada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles de Virginia.

Aunque ambos contaban con visas de turista válidas, fueron retenidos por autoridades migratorias tras manifestar que habían sufrido persecución en Ghana y que temían regresar a su país, según señaló la defensa citada por la agencia Associated Press.

Durante su detención, Gyasi fue hospitalizada en dos ocasiones debido a complicaciones relacionadas con su embarazo, entre ellas sangrado vaginal e hipertensión. Sus abogados sostienen que, en medio de su situación, la mujer sintió que no tenía alternativa más que aceptar la salida voluntaria de Estados Unidos.

“Si bien nos alivia que la Sra. Gyasi y su hijo pronto se liberen de esta pesadilla, nadie debería ser sometido a las condiciones inhumanas que ellos padecieron”, expresó en un comunicado Mary Bauer, directora ejecutiva de la ACLU de Virginia.

La defensa también afirmó que la mujer pidió en reiteradas ocasiones comida adicional para ella y su hijo sin obtener respuesta, algo que fue negado por el Departamento de Seguridad Nacional, que aseguró que todas las personas bajo custodia tienen acceso a atención médica adecuada, medicamentos y alimentación.

En una orden emitida el viernes, la jueza federal Leonie Brinkema determinó que “el bienestar de los peticionarios y los intereses de la justicia se sirven mejor permitiendo que los peticionarios regresen a casa de inmediato”.

En una resolución previa, la jueza había señalado que las autoridades migratorias consideraban que las visas de Gyasi no eran válidas, debido a que la mujer habría expresado su intención de solicitar asilo y no regresar a Ghana.

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