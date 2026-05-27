Migrantes deportados enfrentan precariedad y violencia en México, alerta Human Rights Watch

Miles de migrantes deportados desde Estados Unidos hacia México están quedando atrapados en condiciones de extrema vulnerabilidad, expuestos a la violencia criminal y sin acceso garantizado a servicios básicos, alertó un informe de Human Rights Watch (HRW).

La organización documentó que el gobierno de Donald Trump ha enviado a territorio mexicano a cerca de 13,000 personas de diferentes nacionalidades, principalmente cubanos y venezolanos, muchos de ellos adultos mayores que llevaban décadas viviendo en Estados Unidos.

De acuerdo con el reporte, las deportaciones forman parte de la estrategia de endurecimiento migratorio impulsada por la administración estadounidense, que amplió las redadas y comenzó a detener incluso a migrantes que antes no eran considerados prioridad.

Adultos mayores deportados a un país desconocido

Uno de los hallazgos más alarmantes del informe es el perfil de los deportados. HRW identificó casos de personas de 60, 70 e incluso más de 80 años enviadas a ciudades del sur de México sin redes de apoyo, empleo ni acceso inmediato a atención médica.

“Imaginen tener 60 o 70 años, ser arrancados de su vida de la noche a la mañana y enviados a un país que no conocen”, señaló Alcira Hava, investigadora de Human Rights Watch que participó en la elaboración del documento.

NEW: The Trump administration has deported thousands of Cubans, many of them older adults, to Mexico, denying them due process & leaving many stranded without access to basic services.



“They’re casting us aside to die,” said Harold A. (pseudonym), a 58-year-old Cuban national? pic.twitter.com/QSInEwFHbB — Human Rights Watch (@hrw) May 27, 2026

La organización explicó que muchos de los cubanos deportados llegaron a Estados Unidos durante las décadas de 1980 y 1990, algunos mediante el éxodo del Mariel y otros a través de programas migratorios especiales. Varios contaban con residencia permanente, aunque posteriormente perdieron ese estatus.

México recibe a migrantes que EE.UU. no puede devolver

El informe detalla que países como Cuba y Venezuela limitan o rechazan vuelos de deportación provenientes de Estados Unidos. Ante ello, Washington ha recurrido a acuerdos con terceros países como México para expulsar migrantes.

Sin embargo, HRW cuestionó la falta de transparencia sobre esos acuerdos, ya que ni el gobierno estadounidense ni el mexicano han revelado públicamente cómo operan estas deportaciones.

La organización también denunció posibles violaciones al debido proceso, al asegurar que varios deportados nunca comparecieron ante un juez para impugnar su traslado a México, aun cuando expresaron miedo por su seguridad.

Cárteles, desempleo y crisis humanitaria

Tras llegar a México, los migrantes son enviados principalmente a ciudades del sur como Tapachula y Villahermosa, donde enfrentan pocas oportunidades laborales y procesos complejos para solicitar refugio o regularizar su estancia.

The majority of the men HRW interviewed had lived in the US, predominantly in Florida, for years or decades after fleeing Cuba because of political repression or lack of economic opportunities. Many had built businesses, owned homes, and left family members behind in the US. Most? pic.twitter.com/ju2GZcmZe4 — Human Rights Watch (@hrw) May 27, 2026

HRW advirtió que los grupos criminales aprovechan la situación de vulnerabilidad de los deportados, especialmente de quienes llegan sin dinero, documentos o contactos.

En un albergue de Villahermosa, trabajadores humanitarios reportaron la llegada de cubanos deportados de hasta 83 años de edad, un escenario inusual para este tipo de refugios.

“Estados Unidos los desecha. Cuba los desecha”, afirmó Josué Leal, colaborador del albergue citado en el informe, quien describió el fenómeno como un “doble castigo”.

Qué pide Human Rights Watch

La organización internacional solicitó a México garantizar atención médica, protección y mecanismos de regularización migratoria para quienes no pueden regresar a sus países de origen.

Además, pidió a Estados Unidos suspender las deportaciones hacia terceros países mientras no existan garantías claras de seguridad y respeto a los derechos humanos.

El reporte fue elaborado a partir de más de 50 entrevistas realizadas en el sur de México y se publica en medio del aumento de operativos migratorios impulsados por Donald Trump.

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