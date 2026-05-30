Bruce Springsteen y Foo Fighters, entre los artistas que encabezarán el festival protesta “Power to the People”

Varios artistas de alto nivel encabezarán un festival de protesta llamado “Power to the People” que se celebrará en la zona de Washington, D.C., un mes antes de las elecciones de mitad de mandato. Este festival tiene como objetivo celebrar “la paz, la justicia, la solidaridad, la música y la acción comunitaria”.

El festival, organizado por el guitarrista y activista Tom Morello, contará con la participación de estrellas como Foo Fighters, Dave Matthews, Jack Black y Bruce Springsteen, aunque este último es anunciado como una participación especial.

El festival también contará con la participación de Dropkick Murphys, Jack Black, Serj Tankian, Killer Mike, Taylor Momsen y The Linda Lindas, entre otros.

“Power to the People” tiene el objetivo de “inspirar el cambio”, por lo que no solo reunirá a artistas, sino que también contará con la participación de fans, activistas, organizaciones y líderes comunitarios para celebrar el poder de la música y la acción colectiva.

El festival se llevará a cabo el sábado 3 de octubre en el Merriweather Post Pavilion de Columbia, Maryland, y las entradas estarán a la venta a partir del 30 de mayo.

Según informaron los organizadores, el festival tiene como objetivo donar una parte de las ganancias del evento. Además, el 100 % de las ganancias de las entradas VIP serán donadas a organizaciones benéficas que promueven el voto y los valores democráticos en Estados Unidos, como VoteRiders y HeadCount.

Bruce Springsteen y Tom Morello anunciaron la noticia de este nuevo festival el pasado miércoles mientras actuaban juntos en el Nationals Park de Washington, en el marco del final de la gira estadounidense “Land of Hope and Dreams” de Springsteen.

Springsteen, quien ha sido un fuerte crítico del gobierno del presidente Donald Trump, interpretó varias de sus canciones más emblemáticas en el escenario, incluyendo “Streets of Minneapolis”, un tema escrito en respuesta a los asesinatos de Renée Good y Alex Pretti a manos de agentes federales de inmigración.

Durante su concierto, Springsteen criticó al gobierno de Trump y las políticas antiinmigratorias.

“Las tácticas de la Gestapo de este presidente y esta administración no quedarán impunes”, declaró Springsteen. “Esta tragedia estadounidense solo puede ser detenida por el pueblo estadounidense: ustedes. Nadie vendrá a salvarnos. Tenemos que hacerlo nosotros mismos. Así que únanse a nosotros y luchemos por la América que amamos. ¿Me escuchan, Washington?”

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