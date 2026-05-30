Festejos por Champions del PSG dejó más de 400 detenidos y 7 policías heridos en Francia [Video]
París concentra la mayoría de los arrestos en una noche marcada por incendios, actos vandálicos y enfrentamientos con la Policía
Las autoridades en Francia han detenido a más de 400 personas en distintos puntos del país durante los incidentes registrados tras la victoria del París Saint-Germain (PSG) frente al Arsenal en la final de la Champions League.
En una noche de celebraciones que ha derivado en numerosos altercados, especialmente en la capital de francesa.
Pasada la medianoche se habían contabilizado 416 detenciones en toda Francia, de las que unas 280 correspondían a la capital.
Horas antes, las fuerzas de seguridad habían informado de 326 arrestos a nivel nacional, de acuerdo con el último balance facilitado por la Prefectura de Policía de París y recogido por medios como ‘Le Parisien’ o ‘Le Monde’.
Celebración en toda Francia
Miles de aficionados han salido a las calles para festejar el triunfo del conjunto parisino frente al Arsenal en la final disputada en Budapest, si bien parte de las celebraciones han desembocado en episodios de violencia y daños materiales.
En los Campos Elíseos se han concentrado hasta 20,000 personas, mientras la Policía desplegaba distintos operativos para controlar la afluencia de público. También se han registrado importantes concentraciones en los barrios de Barbès y Strasbourg-Saint-Denis.
Durante la noche, varios agentes de Policía ha resultado heridos, un quiosco ha sido incendiado y varios vehículos han sufrido desperfectos. Asimismo, varios grupos de individuos han intentado aproximarse a una comisaría del distrito VIII de París antes de ser dispersados por las fuerzas de seguridad.
Los disturbios no se han limitado únicamente a París. Las autoridades han reportado incidentes en otras localidades francesas, entre ellas Grenoble y Toulouse.
Seguir leyendo:
PSG se corona bicampeón de la Champions League en penales
¿Cuánto dinero se lleva el PSG tras proclamarse bicampeón de la Champions League?
Vitinha ganó el MVP de la final de la Champions League