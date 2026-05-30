Festejos por Champions del PSG dejó más de 400 detenidos y 7 policías heridos en Francia [Video]

Las autoridades en Francia han detenido a más de 400 personas en distintos puntos del país durante los incidentes registrados tras la victoria del París Saint-Germain (PSG) frente al Arsenal en la final de la Champions League.

Il est maintenant plus de 3h00 du matin et les tensions se poursuivent devant la Tour Eiffel.



Tirs de feux d'artifice contre pluie de grenades lacrymogène.#PSG #PSGARS #Arsenal #UCLfinal #Paris pic.twitter.com/IcAoi2T3re — Luc Auffret (@LucAuffret) May 31, 2026

En una noche de celebraciones que ha derivado en numerosos altercados, especialmente en la capital de francesa.

Pasada la medianoche se habían contabilizado 416 detenciones en toda Francia, de las que unas 280 correspondían a la capital.

Horas antes, las fuerzas de seguridad habían informado de 326 arrestos a nivel nacional, de acuerdo con el último balance facilitado por la Prefectura de Policía de París y recogido por medios como ‘Le Parisien’ o ‘Le Monde’.

?? PARÍS HA CAIDO



Tras la obtención de la Champions League por parte del PSG, París se ha convertido en zona de guerra.



Acá vemos las consecuencias de la cobardía de los líderes europeos. pic.twitter.com/yogDbgWXKJ — Dani Lerer (@danilerer) May 30, 2026

Celebración en toda Francia

Miles de aficionados han salido a las calles para festejar el triunfo del conjunto parisino frente al Arsenal en la final disputada en Budapest, si bien parte de las celebraciones han desembocado en episodios de violencia y daños materiales.

En los Campos Elíseos se han concentrado hasta 20,000 personas, mientras la Policía desplegaba distintos operativos para controlar la afluencia de público. También se han registrado importantes concentraciones en los barrios de Barbès y Strasbourg-Saint-Denis.

La situation dégénère près du Parc des Princes après la victoire du PSG.



Plusieurs départs de feux. Charge de la police pour faire intervenir les pompiers.#PSG #PSGARS #Arsenal #UCLfinal #Paris pic.twitter.com/30fCdZcfTV — Luc Auffret (@LucAuffret) May 30, 2026

Durante la noche, varios agentes de Policía ha resultado heridos, un quiosco ha sido incendiado y varios vehículos han sufrido desperfectos. Asimismo, varios grupos de individuos han intentado aproximarse a una comisaría del distrito VIII de París antes de ser dispersados por las fuerzas de seguridad.

Los disturbios no se han limitado únicamente a París. Las autoridades han reportado incidentes en otras localidades francesas, entre ellas Grenoble y Toulouse.

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