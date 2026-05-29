Stephen King sobre la serie de Netflix “The Boroughs: Jubilación Rebelde”: Es una delicia

Desde que se presentó el tráiler y se sabía que era una producción liderada por los hermanos Duffer, se preveía un gran éxito para “The Boroughs: Jubilación Rebelde” y, tras su estreno, una de las voces autorizadas del thriller, Stephen King, dio su visto bueno.

La serie, que consta de ocho capítulos, fue estrenada el pasado 21 de mayo en la plataforma de Netflix y actualmente se encuentra liderando el ranking en la mayoría de los países, según indica FlixPatrol. España es una de las pocas naciones donde no se ubica número uno, pero es la segunda más vista, solo por detrás de “Berlín y la dama de armiño”.

Stephen King quedó impresionado con “The Boroughs: Jubilación Rebelde”

Las críticas referentes a la primera temporada de esta producción, que fue creada por Jeffrey Addiss y Will Matthews, han sido bastante positivas y el mejor conocido como “El rey del terror”, Stephen King, se llenó de elogios luego de divisar los ocho episodios.

“Una auténtica delicia”, escribe King en su cuenta de Threads. “Realmente vale la pena”. Esto significa un plus para el staff que está detrás de esta serie, la cual pretende extender hasta tres temporadas, aunque Netflix aún no ha realizado ofertas para renovarles el contrato, al menos para una segunda, según el portal Sensacines.

Sinopsis y reparto de “The Boroughs: Jubilación Rebelde”

“The Boroughs” muestra una trama compleja de ciencia ficción protagonizada curiosamente por personas mayores, quienes se van a una residencia de jubilados en Nuevo México y allí comienzan a experimentar situaciones sobrenaturales.

El primero en descubrir que algo no estaba bien fue Sam Cooper. Posteriormente, se logró hacer aliado de otro grupo de personas mayores de la comunidad que se encargan de investigar a profundidad las situaciones que esconde la ciudad. Estas personas se convertirán en una especie de héroes luego de un descubrimiento extraordinario.

Alfred Molina es el encargado de interpretar al protagonista Sam Cooper. Además, hay otros actores de renombre como: Geena Davis, Alfre Woodard, Denis O’Hare, Clarke Peters, Bill Pullman, Ed Begley Jr., Dee Wallace, Karan Soni y Jane Kaczmarek.

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