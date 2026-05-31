Amazon Prime Day 2026 se adelantará este año

Amazon adelantará uno de sus eventos de descuentos más importantes. La compañía confirmó que Prime Day 2026 se celebrará en junio, rompiendo con la tradición de realizar la promoción en julio, como había ocurrido durante la mayoría de los años desde su lanzamiento.

Aunque Amazon aún no ha revelado las fechas exactas del evento, el anuncio realizado en abril convierte a la edición de 2026 en una de las más tempranas desde que Prime Day comenzó en 2015.

La empresa busca mantener el impulso de una promoción que el año pasado alcanzó cifras récord de ventas.

Amazon adelanta su mayor evento de descuentos

Prime Day nació en 2015 para conmemorar el vigésimo aniversario de Amazon.

Lo que comenzó como una venta de un solo día se ha transformado en uno de los eventos de compras en línea más importantes del año para los suscriptores de Amazon Prime.

La edición de 2025 marcó un nuevo récord para la compañía. Según Amazon, fue el Prime Day más exitoso de su historia.

En un comunicado, la empresa señaló: “El evento del año pasado registró ventas récord, siendo Prime Day 2025 el evento Prime Day más grande de la historia”.

Amazon añadió que: “Los clientes ahorraron miles de millones en ofertas en más de 35 categorías de productos, más ahorros que en cualquier evento Prime Day anterior. Los vendedores independientes, la mayoría pequeñas y medianas empresas, también alcanzaron nuevos récords tanto en ventas como en cantidad de artículos vendidos”.

Las fechas exactas aún no han sido anunciadas

Por ahora, Amazon solo confirmó que Prime Day se realizará en junio, pero no ha revelado los días específicos en que comenzarán las ofertas.

En 2025, el evento se llevó a cabo del 8 al 11 de julio y fue la primera ocasión en que la promoción duró cuatro días completos.

La expansión del evento ha sido gradual. Prime Day comenzó como una venta de un día, se convirtió en una promoción de 24 horas en 2017 y pasó a durar 36 horas en 2018.

Con el paso de los años, Amazon continuó ampliando la duración de las ofertas hasta llegar a los cuatro días de descuentos vistos en la edición más reciente.

¿Qué es Amazon Prime Day?

Prime Day es una campaña exclusiva para miembros de Amazon Prime que ofrece descuentos en una amplia variedad de productos y marcas.

Aunque las rebajas abarcan prácticamente todas las categorías disponibles en la plataforma, no todos los artículos participan en la promoción.

La mayoría de las ofertas especiales requieren una suscripción activa a Prime.

Cuánto cuesta Amazon Prime en 2026

La membresía estándar de Amazon Prime tiene un costo de:

–$14.99 al mes

–$139 por una suscripción anual

Además, la empresa ofrece opciones con descuento para ciertos grupos de usuarios.

Prime para adultos jóvenes

Amazon lanzó una modalidad para personas de entre 18 y 24 años.

Este plan incluye una prueba gratuita de seis meses. Después de ese periodo, la membresía cuesta $7.49 al mes.

Prime para personas que reciben asistencia gubernamental

Los usuarios que califican para programas de asistencia pública pueden obtener un descuento del 50%.

Con este beneficio, la suscripción tiene un costo de $6.99 mensuales.

¿Prime Day ocurre más de una vez al año?

No. Prime Day solo se celebra una vez al año durante el verano.

Sin embargo, Amazon organiza otro evento promocional en otoño llamado Prime Big Deal Days, enfocado en las compras previas a la temporada navideña.

Si la empresa mantiene el patrón de años recientes, la edición de Prime Big Deal Days 2026 podría realizarse el 6 y 7 de octubre.

No todo estará en oferta

Aunque Prime Day es conocido por ofrecer miles de descuentos, Amazon aclara que no se trata de una venta generalizada en todo su sitio web.

Los miembros Prime pueden encontrar promociones en prácticamente todas las categorías de productos, pero algunos artículos permanecerán a precio regular durante el evento.

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