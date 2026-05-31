Dua Lipa y Callum Turner se casaron en una ceremonia civil 

La cantante Dua Lipa y el actor Callum Turner se casaron en una ceremonia civil en Londres tras más de tres años de noviazgo.

La pareja contrajo nupcias este domingo 31 de mayo en el Ayuntamiento de Old Marylebone en Londres. De acuerdo con medios locales como Daily Mail y The Sun, se trató de una boda íntima donde la pareja estuvo acompañada de amigos cercanos y familiares.

De acuerdo con Vogue, Dua Lipa lució un vestido traje de Schiaparelli Couture diseñado por Daniel Roseberry. Además, combinó el atuendo con guantes a juego y zapatos Christian Louboutin. El detalle más llamativo de su look fue el sombrero blanco extragrande de Stephen Jones.

El look nupcial de Dua Lipa recordó al arriesgado atuendo de Bianca Jagger en su boda con el cantante de The Rolling Stones, Mick Jagger, en 1971 en la Riviera Francesa. La novia usó un arriesgado sombrero blanco y un vestido traje para la ceremonia, una decisión audaz para la época.

Medios de comunicación italianos informaron hace unos días que la pareja planea celebrar su boda en Sicilia, Italia, a principios de junio.

Dua Lipa confirmó su compromiso con Callum Turner en junio de 2025, tras varias semanas de especulaciones. Dua Lipa decidió aplazar la boda hasta finalizar su gira mundial y disfrutar al máximo este momento de su vida.

“Dua siempre ha sido muy cuidadosa con sus decisiones, y ahora mismo está totalmente centrada en su gira y disfrutando al máximo de este momento tan emocionante de su vida. Siente que por fin todo está encajando, tanto a nivel personal como profesional, y no quiere precipitarse en un hito tan importante… Ambos están de acuerdo”, dijo una fuente a PEOPLE.

La cantante se sinceró sobre su compromiso en una conversación con la revista British Vogue en 2025. “Nunca comprendí realmente la magnitud de esto. Esta decisión de envejecer juntos, de compartir una vida y, no sé, ser mejores amigos para siempre, es una sensación realmente especial”, dijo la artista en la entrevista.

La artista aseguró que le gustaría convertirse en madre en algún momento. “Me encantaría tener hijos algún día. Pero siempre me pregunto cuándo sería el momento adecuado, cómo encajaría con mi trabajo, cómo funcionaría si me fuera de gira y cuánto tiempo libre tendría que tomarme. Creo que es una de esas cosas que van a pasar cuando tengan que pasar”, añadió la estrella.

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