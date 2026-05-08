FIFA anula suspensiones a Moises Caicedo y Nicolas Otamendi para el Mundial 2026

Nicolás Otamendi y Moisés Caicedo están de celebración. La FIFA ha anunciado una amnistía para que ambos jugadores puedan debutar en el Mundial con Argentina y Ecuador respectivamente.

Esta decisión atiende a las peticiones de la AFA y de la FEF para que retiren la sanción. El qatarí Tarek Salman también podrá jugar.

En principio, el argentino como el ecuatoriano no iban a estar en el debut de la albiceleste contra Argelia (el próximo 17 de junio) y de la tri frente a Costa de Marfil (el 15 de junio).

Otamendi y Caicedo fueron expulsados en la última jornada de Eliminatorias Sudamericanas en el encuentro que enfrentó a Argentina y a Ecuador, un hecho que les afectaba al no estar en el arranque del Mundial.

Cambio de regla

Después de la petición de AFA, la administración de la FIFA propuso modificar con efecto inmediato el artículo 10, apartado 2 del reglamento de la Copa Mundial de la FIFA 2026, tal y como informó la propia AFA.

El artículo 10.2 queda ahora de la siguiente forma: “No se trasladarán a la fase final las tarjetas amarillas ni las suspensiones pendientes de uno o dos partidos como resultado de amonestaciones en diferentes partidos de la fase preliminar, las tarjetas rojas por doble amonestación ni las tarjetas rojas directas por haber evitado un gol o una ocasión manifiesta de gol del equipo rival, o por una falta de extrema dureza . Se trasladarán a la fase final las demás suspensiones por partidos pendientes impuestas como resultado de tarjetas rojas en la fase preliminar”.

Desde el primer partido

Con esta medida, el mediocampista del Chelsea, Moisés Caicedo, quedó disponible para el encuentro del próximo 14 de junio ante Costa de Marfil, pese a que arrastraba una suspensión disciplinaria.

La decisión beneficia directamente a Ecuador, que recupera a uno de sus futbolistas más importantes para el estreno mundialista.

Moisés Caicedo tiene algo importante que contarles 🇪🇨 pic.twitter.com/hK2kfex74R — La Tri 🇪🇨 (@LaTri) May 8, 2026

También fue beneficiado Tarek Salman, zaguero de Catar, que podrá disputar el partido inaugural del torneo junto al combinado anfitrión.

La medida entra en vigencia de forma inmediata y modifica el panorama de varias selecciones de cara al inicio de la Copa del Mundo.

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