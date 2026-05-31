ICE restablece visitas familiares en Delaney Hall tras días de protestas en Nueva Jersey

Tras varios días de protestas, enfrentamientos y cuestionamientos sobre las condiciones de detención, las familias de los migrantes retenidos en Delaney Hall volverán a poder ingresar al centro de ICE en Newark, según anunció este domingo la gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill.

La decisión supone un cambio importante después de que las autoridades federales suspendieran las visitas durante la semana pasada alegando motivos de seguridad vinculados a las manifestaciones que rodearon las instalaciones.

“A partir de hoy, las visitas con aforo limitado se reanudarán al mediodía, y el horario de visitas habitual se restablecerá a partir de mañana”, informó Sherrill en un comunicado difundido en redes sociales.

La gobernadora atribuyó la reapertura a la presión ejercida por funcionarios estatales y organizaciones que durante días exigieron mayor transparencia sobre lo que ocurre dentro del centro de detención.

Sherrill agradeció a quienes se han manifestado de forma pacífica, pero pidió evitar nuevas confrontaciones para garantizar que la reanudación de las visitas pueda desarrollarse sin incidentes.

“Es fundamental que los agentes externos permitan que esto suceda de forma segura”, afirmó.

DHS rechaza haber cedido a las presiones

Aunque el anuncio fue presentado por Sherrill como resultado de las demandas de autoridades locales y activistas, el Departamento de Seguridad Nacional ofreció una versión distinta de los hechos.

Un portavoz de la agencia sostuvo que la suspensión de visitas respondió únicamente a preocupaciones de seguridad derivadas de los disturbios registrados en las inmediaciones del complejo.

“No cedimos ante las exigencias del gobernador”, afirmó el funcionario, según NBC News.

Según el DHS, las visitas fueron reactivadas una vez que se consideró segura el área alrededor de Delaney Hall para familiares, abogados, agentes y personal del centro.

Semanas de tensión alrededor de Delaney Hall

La instalación se ha convertido en uno de los principales focos de controversia sobre la política migratoria en Nueva Jersey.

Durante más de una semana, manifestantes se concentraron frente al centro para respaldar a los detenidos, quienes denuncian problemas de atención médica, malas condiciones de vida y retrasos en sus procesos migratorios.

Activistas también han reportado huelgas de hambre y protestas laborales dentro de las instalaciones, afirmaciones que han sido rechazadas por el Departamento de Seguridad Nacional.

La tensión aumentó al punto de que la Policía Estatal de Nueva Jersey asumió el control de la seguridad en la zona y delimitó espacios específicos para las manifestaciones con el fin de evitar nuevos enfrentamientos.

El sábado todavía se registraban choques verbales entre grupos que apoyan a los migrantes detenidos y manifestantes que acudieron a respaldar a los agentes de ICE.

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