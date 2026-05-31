Macron dice estar “harto de las escenas de violencia inaceptables” en celebraciones del PSG

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, condenó enérgicamente los disturbios ocurridos durante las celebraciones de la segunda Liga de Campeones obtenida por el Paris Saint-Germain ante el Arsenal. Al recibir al plantel y al cuerpo técnico del club en el Palacio del Elíseo, el mandatario afirmó estar “harto de las escenas de violencia inaceptables” y enfatizó de forma tajante que la violencia callejera “no es fútbol”.

Macron calificó lo sucedido como “inclasificable” y advirtió que no volverá a tolerar este tipo de situaciones, las cuales se han repetido de forma grave por segundo año consecutivo tras los éxitos europeos del equipo parisino. Asimismo, expresó su agradecimiento por la labor del ministro del Interior, Laurent Nuñez, de los prefectos y de todos los cuerpos policiales.

Balance de detenciones y heridos en las fuerzas del orden

Récord de arrestos: El ministro del Interior anunció un total de 780 detenidos en todo el territorio francés , lo que representa un aumento del 32% respecto al año pasado.

El ministro del Interior anunció un total de , lo que representa un aumento del 32% respecto al año pasado. Custodias policiales: Del total de arrestados, 457 personas quedaron bajo custodia formal. Específicamente en la jurisdicción de la Fiscalía de París se registraron 306 custodias, de las cuales 81 correspondieron a menores de edad.

Del total de arrestados, 457 personas quedaron bajo custodia formal. Específicamente en la jurisdicción de la Fiscalía de París se registraron 306 custodias, de las cuales 81 correspondieron a menores de edad. Ataques a la policía: Cerca de la mitad de las infracciones imputadas se debieron a atentados contra agentes del orden. Durante la jornada, 57 policías resultaron heridos.

Cerca de la mitad de las infracciones imputadas se debieron a atentados contra agentes del orden. Durante la jornada, 57 policías resultaron heridos. Ataque con explosivo: En el distrito 6 de París, dos patrullas sufrieron el impacto y la onda expansiva de lo que presuntamente fue una “bomba agrícola”. El ataque dejó a varios agentes afectados, entre ellos una policía que recibió múltiples impactos de fragmentos y requerirá una intervención quirúrgica.

Las festividades dejaron un balance humano trágico de una persona fallecida y 219 participantes heridos (ocho de ellos de gravedad), destacando los siguientes incidentes investigados por las autoridades:

Además de los núcleos de violencia concentrados en la capital, los altercados, robos y saqueos a comercios se propagaron de forma generalizada por la geografía francesa, afectando a una quincena de grandes ciudades y extendiéndose a otros 71 municipios del país. Las autoridades confirmaron la existencia de graves destrozos materiales que aún están pendientes de evaluación económica.

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