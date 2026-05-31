Meta y otras redes sociales pagarán $27 millones tras demanda por salud mental de estudiantes

Un distrito escolar de Kentucky logró acuerdos por aproximadamente $27 millones con Meta y otras grandes empresas de redes sociales tras acusarlas de contribuir a una crisis de salud mental entre estudiantes.

El caso, considerado una prueba clave dentro de una amplia batalla legal en Estados Unidos, concluyó semanas antes de llegar a juicio.

Los acuerdos fueron alcanzados por el Distrito Escolar del Condado de Breathitt, que sostiene que plataformas como Instagram, Facebook, TikTok, Snapchat y YouTube fueron diseñadas para mantener a los jóvenes conectados durante más tiempo, provocando problemas como ansiedad, depresión y conductas de autolesión entre los estudiantes.

Meta realizó el mayor pago

De acuerdo con documentos obtenidos por Reuters, Meta, propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp, aceptó pagar $9 millones para resolver la demanda presentada por el distrito escolar.

La empresa llegó al acuerdo el 21 de mayo, apenas unas semanas antes de que iniciara el juicio programado para junio.

Los demás acuerdos quedaron distribuidos de la siguiente manera:

–Meta: $9 millones

–Snap (Snapchat): $8 millones

–ByteDance (TikTok): $8 millones

–Alphabet (YouTube): $2.01 millones

En conjunto, los pagos suman aproximadamente $27 millones.

Además de la compensación económica, YouTube acordó proporcionar capacitación especial al distrito escolar sobre Google Classroom y otros productos educativos de Google.

Las empresas no admitieron responsabilidad

Los convenios no obligan a ninguna de las compañías a reconocer responsabilidad legal por las acusaciones realizadas por el distrito escolar.

Tampoco incluyen compromisos para modificar las funciones o el diseño de las plataformas.

Las empresas han rechazado las acusaciones y sostienen que implementan numerosas medidas para proteger a adolescentes y usuarios jóvenes.

Representantes de Meta, YouTube y Snapchat señalaron en comunicados separados que resolvieron el caso de manera amistosa y que continúan trabajando en herramientas y funciones destinadas a mantener seguros a los usuarios de sus plataformas.

TikTok no respondió a las solicitudes de comentarios realizadas por Reuters.

El distrito buscaba más de $60 millones

La demanda presentada por el Distrito Escolar del Condado de Breathitt solicitaba más de $60 millones para cubrir los costos asociados a los problemas de salud mental vinculados al uso de redes sociales.

El distrito también buscaba financiar un programa de salud mental de 15 años para atender a los estudiantes afectados y había solicitado una orden judicial que obligara a las empresas a reducir elementos considerados adictivos dentro de sus plataformas.

Las autoridades escolares argumentaron que las consecuencias del uso excesivo de redes sociales terminaron siendo absorbidas por las escuelas, que tuvieron que destinar tiempo, personal y recursos para enfrentar los problemas derivados.

Un caso pequeño con impacto nacional

Aunque Breathitt es un distrito relativamente pequeño ubicado en una zona rural de Appalachia y atiende aproximadamente a 1,600 estudiantes distribuidos en seis escuelas, su caso era considerado especialmente importante porque sería el primero de este grupo de demandas en llegar a juicio.

Los tribunales suelen utilizar este tipo de procesos, conocidos como casos de referencia o ‘bellwether’, para medir el posible valor económico de las reclamaciones restantes y orientar futuras negociaciones.

Los abogados de los demandantes no respondieron a las solicitudes de comentarios de Reuters, aunque previamente habían señalado que ahora concentran sus esfuerzos en más de 1,200 demandas similares presentadas por otros distritos escolares.

Otros distritos reclaman cantidades mucho mayores

La disputa legal no se limita a Kentucky.

El Distrito Escolar Unificado de Tucson, en Arizona, que atiende a cerca de 40,000 estudiantes, tiene previsto llevar su caso a juicio en febrero.

Su demanda busca más de $1,100 millones para financiar un programa de salud mental durante 15 años, además de más de $100 millones por el tiempo que maestros y empleados han dedicado a gestionar los efectos de las redes sociales en los estudiantes.

También han presentado demandas el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles y el sistema de escuelas públicas de la Ciudad de Nueva York, que juntos atienden a más de 1.2 millones de alumnos.

Miles de demandas siguen activas

La presión legal sobre las compañías tecnológicas continúa creciendo.

Meta ya advirtió a inversionistas que las acciones regulatorias y legales relacionadas con el impacto de las redes sociales en los jóvenes, tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea, podrían afectar significativamente sus resultados financieros y operaciones.

Actualmente, más de 3,300 demandas relacionadas con acusaciones de adicción a las redes sociales permanecen activas en tribunales estatales de California.

A ellas se suman otras 2,400 demandas presentadas por individuos, municipios, estados y distritos escolares que siguen su curso en tribunales federales de California.

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