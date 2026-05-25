Falleció luchador, “Piloto Suicida”, tras desnucarse durante función en México

José Calzada Salazar, mejor conocido en el mundo de la lucha libre como “Piloto Suicida”, falleció de manera trágica en plena función, celebrada anoche en la Arena Internacional de Ciudad Juárez, Chihuahua.

El luchador mexicano de 56 años, perdió la vida tras una maniobra de espaldas desde la tercera cuerda que salió mal, por lo que su cabeza se estrelló contra el piso.

Paramédicos acudieron de emergencia al recinto deportivo para atender al deportista nativo del estado del Durango, quien quedó inconsciente; no obstante, ya no presentaba signos vitales; los primeros reportes indican que se desnucó tras el fuerte impacto.

Revelan momento en que el luchador de 56 años "Piloto Suicida" perdió la vida al lanzarse y caer de cabeza en la Arena Internacional #CiudadJuárez pic.twitter.com/3rkc1nxjQf — netnoticias.mx (@netnoticiasmx) May 25, 2026

El mundo de la lucha libre lamenta la pérdida

Las reacciones de tristeza y las condolencias no se hicieron esperar en las redes sociales como homenaje al esteta.

“Siempre le hizo honor a su nombre, arriesgando más que la vida en cada lucha”, escribió su compañero ‘Psicópata Jr’.

“Se nos adelanta un gran ser humano y un luchador que dejó huella arriba y abajo del ring”, publicó a su vez ‘Ikarus’.

La Arena Olímpico Laguna de Gómez Palacio, donde Piloto Suicida forjó gran parte de su carrera, lamentó lo sucedido con un sentido comunicado.

“Hoy despedimos a un gladiador que formó parte de la historia de nuestra arena y del corazón de la afición lagunera. Su legado vivirá por siempre en cada aplauso, cada batalla y cada recuerdo. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y seres queridos. Descansa en paz”.

Seguir leyendo:

Luchador Alberto del Río sale de prisión obligado a pagar $58,000 dólares

El exluchador Alberto del Río permanecerá en prisión preventiva por presunta violencia doméstica

Alberto del Río suspendido de empresa de lucha libre tras arresto por supuesta violencia doméstica