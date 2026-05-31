Siguen las protestas en Delaney Hall: varios “alborotadores” detenidos tras toque de queda

Los disturbios alrededor del centro de detención de migrantes Delaney Hall, en Newark (Nueva Jersey), continuaron la noche del domingo tras la entrada en vigor de un toque de queda de emergencia, en medio de un fuerte despliegue policial y nuevas detenciones de manifestantes que el Departamento de Seguridad Nacional calificó como “alborotadores”.

Cientos de agentes antidisturbios, encabezados por la Policía Estatal de Nueva Jersey, realizaron arrestos poco después de que la restricción comenzara a regir a las 9:00 de la noche. El toque de queda establece limitaciones de movimiento en un radio de media milla alrededor del centro de detención ubicado en la avenida Doremus, de acuerdo con información publicada por NJ.com.

La medida se extiende hasta las 6:00 de la mañana y se implementó tras varios días de protestas contra las políticas migratorias en el área.

En redes sociales circularon imágenes de una escalada en la presencia policial durante la noche, incluyendo agentes rodeando a manifestantes y periodistas cerca de las 10:00 pm. Testigos también reportaron cargas policiales hacia la zona de protesta y la expulsión de miembros de la prensa del perímetro.

?"We're press, we're press!" our @JonFarinaPhoto shouts as NJ state police lunge at press and unarmed anti-ICE protesters. "They just f*cking rushed at everybody!"?? pic.twitter.com/r6flo0Lp32 — Status Coup News (@StatusCoup) June 1, 2026

? BREAKING: NJ state police intentionally target our @JonFarinaPhoto @wallendupraw with rubber bullets during ongoing Delaney Hall ICE protests.



"You can see they were pointing it! Those guys are itching to shoot!" LIVE NOW?? pic.twitter.com/Kavzpzv6TX — Status Coup News (@StatusCoup) June 1, 2026

La cuenta oficial del Departamento de Seguridad Nacional en la red social X compartió una publicación en la que se describía cómo los manifestantes habían sido cercados por las fuerzas de seguridad.

Previamente, vehículos blindados ingresaron a la zona alrededor de una hora antes del inicio del toque de queda, mientras los agentes emitían advertencias verbales. También se observó un autobús de la Oficina del Sheriff del Condado de Essex, que podría haber sido destinado a traslados de detenidos.

Entre las personas arrestadas se encontraba presuntamente la activista por los derechos de los inmigrantes Asma Elhuni, integrante de la organización Resistencia en Acción NJ, según imágenes difundidas en una transmisión en directo citada por NJ.com. Su organización indicó que intentaba confirmar detalles sobre su detención.

Las protestas en torno a Delaney Hall se han mantenido durante aproximadamente una semana, convirtiendo el lugar en el principal foco de movilizaciones contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en el estado. La presencia policial se ha intensificado con el uso de caballos, gas lacrimógeno y la instalación de barreras metálicas para restringir el acceso al área.

? “GO!” ?



Near Delaney Hall on Day 10 of the hunger/labor strike, officers get the order ? then sprint forward yelling “MOVE!” as protesters scatter.



Moments later, mounted police begin moving in.



WATCH @wallendupraw + @JonFarinaPhoto LIVE ?? pic.twitter.com/Ub29Pqf51O — Status Coup News (@StatusCoup) June 1, 2026

? “IT IS 9 PM. THE CURFEW IS NOW IN EFFECT.” ?



Outside Delaney Hall on Day 10 of the hunger/labor strike, police announce curfew as protesters stand unsure where to go ? and begin singing:



“All we are saying is give peace a chance.”



WATCH @wallendupraw + @JonFarinaPhoto LIVE? pic.twitter.com/zHjfHxXMgl — Status Coup News (@StatusCoup) June 1, 2026

La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, ha respaldado el despliegue de fuerzas estatales y ha asegurado que su objetivo inicial fue establecer zonas seguras para la protesta. Sin embargo, autoridades estatales también advirtieron que la seguridad pública debe prevalecer ante la escalada de tensiones.

El domingo en la mañana, Sherrill y la fiscal general del estado, Jennifer Davenport, atribuyeron parte de los disturbios a la presencia de personas “de fuera del estado”. En el lugar, algunos manifestantes respondieron con consignas dirigidas a la gobernadora, mientras que otros insistieron en que las protestas se mantenían de forma pacífica.

“Estamos aquí ejerciendo nuestros derechos”, dijo Elhuni en declaraciones difundidas en redes sociales, antes de su aparente detención, citadas por NJ.com.

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