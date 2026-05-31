Mikie Sherrill culpa a manifestantes ajenos a la ciudad por el caos en Delaney Hall

La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, acusó a agitadores fuera del estado por los enfrentamientos que se desataron entre los manifestantes y las fuerzas del orden locales a las afueras del Centro de Detención de Delaney en Newark.

Sherrill dijo que cinco de las seis personas detenidas el viernes en la noche en medio de los enfrentamientos fuera del centro de detención para inmigrantes no eran residentes de Nueva Jersey. La policía estatal señaló que los cinco arrestados provenían de Nueva York y Pensilvania.

“A quienes vienen de otros estados a crear caos y situaciones peligrosas: no deberían estar aquí”, dijo Sherrill en una conferencia de prensa el sábado por la tarde. “No están ayudando a las personas detenidas en Delaney Hall, no están ayudando a las familias de los detenidos y, sin duda, no están contribuyendo a la seguridad de Nueva Jersey”.

Las manifestaciones que registraron en la madrugada del sábado frente al Delaney Hall congregaron grupos extremistas nacionales, pero la mayoría transcurrieron de manera pacífica.

Sherrill había hecho un llamado a los manifestantes, tanto a los que respaldaban al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) como a los que se oponían a la agencia, a “calmar los ánimos”.

No obstante, el panorama se veía venir diferente y esa noche fue intensa.

Jennifer Davenport, fiscal general de Nueva Jersey, dijo que la policía estatal “desalojó temporalmente” el área frente al edificio luego de que los manifestantes lanzaran fuegos artificiales y botes de gas contra las fuerzas del orden, unas pocas horas después de que la gobernadora anunciara que la policía estatal establecería una “zona de protesta pacífica” y asumiría el control de multitudes, que actualmente se encuentra en las manos del ICE.

Posteriormente, el sábado en la mañana, grupos que protestaban y otros que apoyaban al ICE se congregaron de nuevo frente al centro, y al final se levantaron barricadas para impedirles el paso a la zona de la avenida Doremuus más cercana a la entrada del Delaney Hall.

La policía estatal y los oficiales de distintas jurisdicciones locales estaban en el sitio, con una fila de policías con escudos a lo largo de la barricada, cerca del Delaney Hall. La policía de Newark pasaba de vez en cuando en motocicletas. Los funcionarios federales se quedaron en su mayoría cerca del edificio, informó Gothamist.

Davenport dijo en un comunicado que la policía estatal había estado tratando de garantizar el paso seguro de los vehículos que llevaban personas adentro y afuera de Delaney Hall el viernes en la noche, y aunque la mayoría de las personas cooperaron, “un número limitado no acató las repetidas solicitudes para despejar el paso seguro de los vehículos y tomó medidas peligrosas”.

Por más de una semana, los manifestantes protestan, enfrentándose frecuentemente con agentes de ICE y tratando de bloquear vehículos que podrían usarse para transportar a los detenidos en medio de una huelga de hambre y laboral en curso.

En diferentes cartas abiertas, grupos defensores de los inmigrantes y personas detenidas han dicho que están en huelga debido a las malas condiciones, que incluyen alimentos con gusanos, instalaciones insalubres y acceso limitado a la atención médica y la asistencia legal.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la empresa contratista privada Geo Group, que gestiona las instalaciones, han rechazado categóricamente esas acusaciones.

El viernes, la gobernadora expresó que la intervención policial estatal en el sitio tenía como objetivo reducir las tensiones en medio de las protestas, donde más de una docena de personas fueron arrestadas y los oficiales de ICE han repelido varias veces a los manifestantes, los golpearon con porras y usaron gases lacrimógenos. El Departamento de Justicia (DOJ) informó el viernes en la noche que habían arrestado a un sujeto al que acusó de patear a un agente federal y morder a otros dos.

El DHS había criticado a la policía estatal y local por su poca participación en el control de las multitudes que se reunieron frente al Delaney Hall durante toda la semana.

El alcalde Ras Baraka, quien fue detenido el año pasado en el Delaney Hall en 2025 por cargos de allanamiento de morada que posteriormente fueron retirados, luego de reunirse con integrantes del Congreso en el interior para una visita de supervisión, declaró que las peticiones del gobierno federal eran para que intervinieran y dispersaran a la gente, pero no se iba a intervenir y poner en peligro a los agentes de policía.

Pero en la noche del jueves, varios vehículos de la policía estatal habían empezado a dirigir el tránsito en los alrededores. Los funcionarios dijeron que esto sucedió luego de un hecho el miércoles en el que una persona fue arrollada por un vehículo.

El secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, tildó el viernes la intervención de la policía estatal como una “victoria para la ley y el orden”, y manifestó que hasta entonces Sherrill se había negado a “permitir que la policía estatal ayudara a las fuerzas del orden del ICE contra los manifestantes violentos anti-ICE”.

En un comunicado emitido el sábado en la mañana, la gobernadora declaró que la Policía Estatal de Nueva Jersey había intervenido porque “un aumento en la presencia del ICE en el área aledaña a Delaney Hall representa una amenaza para la seguridad pública. Sabemos que habría vidas en peligro si eso ocurriera. Y no aceptaré ese riesgo”.

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