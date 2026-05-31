Trump afirma que no tiene prisa para lograr un acuerdo con Irán porque busca un “buen trato”

El presidente Donald Trump confirmó que la prioridad actual de su administración consiste en consolidar los objetivos de seguridad internacional con Irán antes que acelerar la resolución de este conflicto diplomático y económico.

A través de una entrevista emitida en Fox News, el mandatario especificó las demandas fundamentales que Washington exige para dar validez formal a cualquier documento conjunto.

El esquema de la Casa Blanca establece como garantías obligatorias la reapertura permanente del estrecho de Ormuz para la navegación internacional y la cancelación definitiva de toda capacidad de Irán para desarrollar un arma atómica operativa.

Trump sobre el aumento de los precios de la gasolina

El mandatario republicano también reconoció el impacto económico que la crisis genera en los ciudadanos, señalando la fluctuación de precios de los combustibles en el mercado interno. Sin embargo, argumentó que precipitar el proceso perjudicaría la posición de control de su país, informó EFE.

“Esto va lentamente, lleva mucho tiempo. No tengo prisa. Me gustaría decir que tengo prisa, porque ya sabes... Los precios de la gasolina van a bajar con fuerza (cuando haya acuerdo), pero si uno tiene prisa, no va a conseguir un buen trato”, agregó.

Posición estratégica y preparación de las fuerzas militares

La postura del Ejecutivo se fundamenta en la ventaja operativa que adjudica a sus fuerzas armadas tras los bombardeos ejecutados el pasado verano de 2025 contra la infraestructura nuclear iraní. Según la Casa Blanca, dichas acciones tácticas impidieron que Teherán completara un arma nuclear.

Pese a definir a sus contrapartes iraníes como negociadores hábiles, el presidente remarcó que la posición de fuerza pertenece a EE.UU. Entretanto, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, respaldó esta postura al informar que el Pentágono mantiene sus unidades listas para reiniciar los ataques armados si las conversaciones bilaterales fracasan.

“Poco a poco, pero con seguridad, estamos consiguiendo, creo, lo que queremos, y si no lo conseguimos, terminaremos de otra manera”, apuntó.

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