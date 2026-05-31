Trump protagonizará la Gran Feria Estatal Estadounidense pese a ola de cancelaciones de artistas

La organización Freedom250 confirmó que el presidente Donald Trump protagonizará la apertura de la Gran Feria Estatal Americana en el National Mall de Washington D.C., el próximo miércoles 24 de junio, Día de la Independencia.

El anuncio sigue a la cancelación masiva de varios artistas musicales que se retiraron tras denunciar presuntos engaños sobre la naturaleza política del evento, informó ABC News.



“Como creadores de la Gran Feria Estatal Americana, nos complace anunciar que el presidente Trump dará inicio personalmente a esta celebración histórica el miércoles 24 de junio en una ceremonia de apertura que conmemora el 250 aniversario de Estados Unidos”, declaró la portavoz de Freedom250, Danielle Álvarez.

Postura de Trump ante su protagonismo en Freedom250

Entretanto, el mandatario informó en sus redes sociales que busca organizar un mitin para ese día con el fin de ocupar el lugar de estos ‘artistas’ de tercera categoría y muy bien pagados.

Asimismo, detalló que ofrecerá “un discurso importante, animando al país a seguir adelante como lo he hecho desde que soy presidente”. Trump sugirió un “enorme mitin de ‘HAGAMOS QUE ESTADOS UNIDOS VUELVA A SER GRANDE'” frente a lo que calificó como “cantantes demasiado caros, a quienes nadie quiere escuchar, cuya música es aburrida y que, sin embargo, no hacen más que quejarse”.

El mandatario también planteó suspender el acto, como lo hizo en su participación en evento del Kennedy Center, al que calificó de “fallido”.

Artistas denuncian motivaciones políticas

Los músicos Martina McBride, Bret Michaels, Young MC, Morris Day and The Time y The Commodores cancelaron sus presentaciones el viernes por la noche.

“Me ofrecieron la oportunidad de actuar en un evento no partisan, pero resultó ser engañoso. Hice muchas preguntas y me aseguraron que se trataba de un evento no partisan destinado a celebrar a los 50 estados”, explicó McBride.

Por su parte, Young MC publicó en sus redes que a los artistas “nunca se les informó sobre ninguna implicación política en el evento”, y que a pesar de que los organizadores afirman que el evento es apartidista, la revista SPIN lo describe como “respaldado por Trump”.

Bret Michaels manifestó que el enfoque varió tras confirmarse su participación, y que originalmente se describió como una celebración del país a través de la música y una oportunidad para honrar a los veteranos, militares en servicio activo, personal de primeros auxilios, maestros y estadounidenses trabajadores de todos los ámbitos de la vida.

“Lamentablemente, lo que se nos presentó como una celebración de nuestro país se ha convertido en algo mucho más divisivo de lo que yo acepté formar parte. También se han planteado preocupaciones sobre la seguridad de mi fans, mi banda, mi equipo, mi familia y la mía propia, incluyendo amenazas totalmente infundadas e imperdonables”, apuntó Michaels.

The Commodores argumentaron su baja bajo la premisa de mantener neutralidad partidista: “Nuestra música siempre ha sido nuestra voz y hemos decidido no afiliarnos públicamente a ningún partido político”, afirmó la agrupación, añadiendo que «Apoyamos el progreso de todos los americanos”.

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