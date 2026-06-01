Belinda se sincera sobre su papel en “Carlota”: “Me olvidé de mí”

La cantante y actriz Belinda finalizó las grabaciones de la serie “Carlota” de HBO, inspirada en la vida de Carlota de Habsburgo, y que la mantuvo viviendo en España desde hace varios meses. La artista culminó este importante reto profesional y confesó que interpretar este personaje fue sumamente difícil a nivel personal.

En una historia de Instagram, Belinda aseguró que trabajar en esta serie la transformó por completo, pero también se exigió tanto durante seis meses que se olvidó de sí misma.

“Los últimos 6 meses de mi vida han sido dedicados a este proyecto día y noche. Carlota me ha enseñado tanto y me ha transformado. Creo que ha sido una de las etapas más difíciles para mí a nivel personal y profesional, ya que a veces la entrega y la obsesión te llevan a lugares muy vulnerables y profundos llenos de luz y de oscuridad. Me descubrí a través de este personaje y al mismo tiempo me olvidé de mí. Siento un vacío y una alegría; deseo que todo este esfuerzo haya valido la pena. Dejé mi alma en esta serie… Mil veces, Carlota. Gracias, mi emperatriz”, escribió la artista junto a una foto del espejo de su camerino.

La cantante se mostró nostálgica al despedirse de sus compañeros de la serie, tanto de miembros del elenco como del equipo técnico. También compartió una foto de su camerino, con su nombre, y escribió: “Última vez que veo este camerino”.

La actriz Mabel Cadena, miembro del elenco que participó en “Black Panther: Wakanda Forever“, dedicó un cariñoso mensaje a Belinda. “Qué aventura. Te quiero, B. Eres un hermoso regalo en mi vida. Por muchos para siempre”, se lee en el mensaje de la actriz.

El creador de la serie, Carlos Quintanilla, agradeció a todas las personas involucradas en “Carlota”. “Gracias a todos los involucrados en este proyecto: actores extraordinarios, directores fuera de serie, productores excepcionales, un maravilloso crew y creativos espectaculares”, escribió Quintanilla en un post de Instagram.

“Carlota” aborda el Segundo Imperio Mexicano entre 1864 y 1867. La historia sigue a Carlota y Maximiliano de Habsburgo mientras intentan construir un nuevo imperio en medio de conflictos políticos, ambiciones personales y constantes traiciones. Su estreno está previsto entre finales de 2026 y principios de 2027.

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