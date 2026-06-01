Fármaco experimental contra cáncer de páncreas muestra resultados prometedores, según ensayo clínico

Un ensayo clínico global de fase 3 ha demostrado que el fármaco experimental Daraxonrasib casi duplica la supervivencia en pacientes con cáncer de páncreas metastásico. Los resultados fueron presentados en la reunión anual de la Sociedad Estadounidense de Oncología Clínica y publicados en el New England Journal of Medicine.

En el estudio participaron 500 pacientes que habían recibido previamente una línea de quimioterapia para la enfermedad metastásica. Aquellos tratados con Daraxonrasib alcanzaron una supervivencia global media de 13.2 meses, frente a 6.7 meses en quienes continuaron con quimioterapia estándar. Además, el tratamiento redujo el riesgo de muerte en un 60%.

¿Qué es daraxonrasib?

Daraxonrasib es una terapia oral dirigida que bloquea las proteínas RAS, implicadas en el crecimiento del cáncer de páncreas en la mayoría de los casos.

“El ensayo busca ayudar a las personas a vivir más tiempo y con mejor calidad de vida, con menos efectos secundarios y síntomas del cáncer”, señaló el Dr. Brian Wolpin, director del Centro de Investigación del Cáncer de Páncreas de la Familia Hale y del Centro de Cáncer Gastrointestinal del Instituto Oncológico Dana-Farber.

Pacientes participantes del ensayo han reportado mejoras significativas. Jim, cuyo tumor se había extendido al hígado, experimentó una reducción del 50% del mismo tras iniciar el tratamiento.

“Es una noticia increíble que nos permite volver a planear nuestra vida y viajes”, comentó. Por su parte, Carla Walker informó que sus tumores se redujeron en un 40% y que la masa pancreática permanece estable.

“Espero poder estar presente en la graduación de mis nietos; es un objetivo que ahora veo posible”, añadió.

Sin aprobación de la FDA

Este fármaco aún no cuenta con la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), pero recientemente se autorizó un programa de acceso ampliado que permite a ciertos pacientes recibir Daraxonrasib mientras se completa la revisión regulatoria.

“El ensayo representa la primera evaluación aleatorizada a gran escala de un inhibidor de RAS en cáncer de páncreas y muestra el potencial de estos nuevos medicamentos en transformar el tratamiento de la enfermedad”, indicó Wolpin. La comunidad médica considera que estos hallazgos podrían marcar un cambio significativo en el manejo del cáncer de páncreas metastásico, ofreciendo esperanza a pacientes con pocas opciones de tratamiento.

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