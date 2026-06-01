HBO confirma que “Euphoria” termina con la recién estrenada tercera temporada

Este domingo 31 de mayo, HBO estrenó el último episodio de la tercera temporada de “Euphoria”, una de las series más populares que la plataforma ha tenido en los últimos años. Tras su estreno, HBO confirmó que el proyecto terminaba oficialmente y que no habrá otras temporadas.

La confirmación de HBO a medios como “Variety” se dio poco después de que se hiciera público un episodio del podcast “Popcast”, en el que los presentadores, Joe Coscarelli y Jon Caramanica, conversaron con el director y creador de la serie: Sam Levinson.

Levinson reveló en el podcast que esta tercera temporada sería el fin de la historia protagonizada por Zendaya, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Hunter Schafer, Alexa Demie, Colman Domingo, entre otros. “Euphoria” marcó su final con un episodio de más de una hora.

Tanto las declaraciones de HBO como del director solo sirven para confirmar una realidad que se veía venir, pues desde antes del estreno de la tercera temporada se hablaba sobre que este sería su final definitivo. Aunque también Levinson llegó a decir en una entrevista que las dos temporadas anteriores también las había escrito como si fueran la última.

Sin embargo, la producción de “Euphoria” se hizo complicada entre la segunda y tercera temporada. Además del confinamiento por el covid-19, también se tuvieron que enfrentar a la huelga de guionistas, a la muerte de actores y a que tres de sus protagonistas se han convertido en los favoritos de Hollywood, lo que se traduce en agendas complicadas para lograr el rodaje.

El paso del tiempo y el crecimiento de los actores también hizo que la tercera temporada tuviera un salto temporal, las dos primeras ocurrían en el instituto, pero la nueva temporada narra la historia de los protagonistas años después de graduados.

La primera temporada de “Euphoria” se estrenó en 2019, la segunda temporada llegó a la plataforma en plena pandemia, en 2022, y este año se ha estrenado su tercera temporada.

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