Lily Allen recrea la casa que compartió con David Harbour para sus conciertos

Tras el anuncio de su separación, la historia del matrimonio Lily Allen y David Harbour ha quedado plasmada en el nuevo álbum de Allen, en el que expresa cómo se sintió durante la relación y qué fue lo que hizo que se separaran.

El álbum ha sido exitoso, pero ahora Allen ha comenzado con la gira de “West End Girl” y para el show decidió recrear partes de la casa en Brooklyn, Nueva York, donde vivió con el actor. Identificar la propiedad es fácil, pues los dos se encargaron de reformar el sitio y de presumirlo en medios como “Architectural Digest”.

Se dice que durante el show, la escenografía acompaña la interpretación cronológica del álbum y, para ella, este diseño de escenario “creo que es impactante, efectiva y provocadora. Y eso es lo que siempre he querido hacer: algo audaz y valiente”, según lo que le dijo Allen a “Architectural Digest”.

Durante la presentación no solo existe un espacio de la casa, hay otros. Recrea la sala de estar, el baño, la cocina y otros lugares que son importantes para contar las historias de sus canciones.

¿Por qué la casa es importante en el show de Lily Allen?

El álbum “West End Girl” fue lanzado el año pasado, poco después de que Lily Allen y David Harbour anunciaran su separación tras cinco años de relación. Se hizo popular porque se cuentan detalles de su relación a través de las canciones, dejando en evidencia el maltrato que la cantante sufrió.

Aunque el álbum se publicó a finales de 2025, medios especializados aseguran que lo grabó en Los Ángeles, en diciembre de 2024, lo que quiere decir que la relación ya estaba pasando por un mal momento.

La casa de Brooklyn, Nueva York, es importante en la historia porque fue allí que la cantante comenzó a desenamorarse. Esta propiedad fue comprada por la pareja en 2021, un año después de casarse, y pagaron $3.35 millones de dólares por ella.

Además de lo que invirtieron para comprarla, Harbour y Allen también iniciaron un proyecto de reforma en el lugar que resaltó por su estilo extravagante en la decoración. Por ejemplo, hay grandes candelabros y paredes cubiertas de papel tapiz floral.

Poco después de que se hiciera pública la separación, la propiedad llegó al mercado de bienes raíces, y lograron cerrar la venta del lugar en abril de este año por $7 millones de dólares. Inicialmente, lo que esperaban recibir por la casa eran $8 millones de dólares.

En el listado donde se ofreció la propiedad y a través de las redes de su agente de bienes raíces también se pudieron ver detalles del lugar que fue su hogar.

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