David Harbour abandona proyecto con Pedro Pascal tras estreno de ‘Stranger Things’

El actor David Harbour decidió abandonar ‘Behemoth!’, un largometraje dramático que tiene a Tony Gilroy como director y a Searchlight Pictures como productora.

Según informó Variety, personas cercanas a la producción señalaron que la salida de Harbour estaría relacionada, en gran parte, con el agotamiento que le generó la intensa agenda promocional y la carga emocional derivada del cierre de ‘Stranger Things’, cuya quinta y última temporada llegó a su fin el 31 de diciembre de 2025 en Netflix.

Harbour, de 50 años, estaba previsto inicialmente como uno de los protagonistas del filme, compartiendo elenco con Pedro Pascal, Olivia Wilde y Eva Victor. No obstante, tanto la producción, como un portavoz de Searchlight Pictures, confirmaron que, tras retirarse del proyecto, su personaje ya fue asignado al actor canadiense Will Arnett.

Will Arnett is joining the cast of Tony Gilroy‘s drama “Behemoth!,” stepping into a lead role following David Harbour‘s exit.https://t.co/EvaQy7WLaf — Variety (@Variety) January 7, 2026

‘Behemoth!’ fue presentada como una historia dramática que sigue la vida de un músico que regresa a Los Ángeles y se adentra en aspectos personales ligados a la música para cine, con un enfoque definido como una “carta de amor a la música de las películas y a las personas que la crean”.

El rodaje de la cinta arrancó en el otoño de 2025, y algunos integrantes del reparto ya habían comenzado a filmar antes de la salida de Harbour.

Cabe mencionar que, hasta ahora, el actor no ha emitido declaraciones públicas sobre su decisión.

