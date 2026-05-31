El tren al MetLife costará $105 para el Mundial: casi 8 veces más que la tarifa normal

Ver un partido del Mundial 2026 en el estadio MetLife podría incluir gastos adicionales incluso antes de entrar al estadio. NJ Transit cobrará $105 por un boleto redondo en tren desde Manhattan, un trayecto de apenas 15 minutos y 8.7 millas que normalmente cuesta menos de $13. Esta diferencia se ha convertido en uno de los gastos más polémicos para miles de aficionados y habitantes de la zona metropolitana de Nueva York.

La tarifa especial fue reducida tras semanas de críticas públicas, pero se mantiene en un nivel casi 8 veces más alto que el precio habitual del servicio. Este incremento refleja la disputa entre organizadores, autoridades y operadores de transporte sobre quién debe absorber los costos adicionales de seguridad y operación durante el torneo.

Pero al final del camino, los fans terminarán pagando buena parte de la factura, que además del transporte incluye entradas, hotel, vuelos, comida y amenidades.

De $150 a $105: cómo se llegó a este precio “ajustado”

El precio original anunciado por NJ Transit en abril de 2026 era de $150 de ida y vuelta, una cifra que generó indignación inmediata. La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, emitió un fuerte reclamo: “Deberían pagarlo”, exigió a la FIFA, según reportó The Guardian el 16 de abril de 2026.

Tras semanas de debate público y la incorporación de patrocinadores privados, NJ Transit redujo la tarifa a $105 y luego a $98, para un boleto que no incluye el bus que lleva directamente al estadio. La compra anticipada es obligatoria desde el 13 de mayo, con un límite de 40,000 boletos por día de partido.

En Boston, la situación no es mejor: los boletos de ida y vuelta en tren para los partidos en el Gillette Stadium de Massachusetts cuestan $80, frente a su costo habitual de $20 en días de evento. Cuatro veces el precio normal.

El sistema que se construyó para el Mundial y sus limitaciones

Adicionalmente, NJ Transit invirtió $100 millones en el sistema ‘Transitway’, una red de autobuses de tránsito rápido de 7 millas que conecta la estación de Secaucus con el MetLife Stadium. Su objetivo es mover hasta 20,000 fans por hora antes y después de cada partido.

El problema es la capacidad. El estadio tiene aforo para aproximadamente 82,500 personas, pero el sistema de autobuses que tiene como paradero Midtown Manhattan solo tiene espacio para 18,000 pasajeros por partido, y el precio es $20 de ida y vuelta, después de que la tarifa original de $80 se redujo con fondos adicionales. El resto tendrá que llegar en tren o pagar $225 por estacionamiento en el American Dream Mall, que será el más cercano.

En días de partido, no habrá estacionamiento general ni zonas de preparativos en el estadio. Las autoridades planean operar un autobús cada 30 segundos durante las cuatro horas previas y posteriores a cada juego.

Lo que esto significa en la práctica para el aficionado hispano

Para una familia o grupo de amigos que viaje desde Nueva York para ver un partido en MetLife Stadium, el presupuesto de transporte puede verse así:

Tren ida y vuelta desde Penn Station: $105 por persona (tarifa final NJ Transit)

$105 por persona (tarifa final NJ Transit) Autobús lanzadera desde Midtown Manhattan: $20 por persona (cupo limitado a 18,000)

$20 por persona (cupo limitado a 18,000) Estacionamiento en American Dream Mall: $225 por auto (venta anticipada)

Sobre esta logística, David Gogishvili, investigador de la Universidad de Lausana especializado en megaeventos deportivos, señaló a AP que “estos gastos deberían ser cubiertos por la organización que lucra del evento, que es la FIFA”, una organización que proyecta recaudar $13,000 millones entre 2023 y 2026.

La FIFA, por su parte, argumentó que los acuerdos originales firmados en 2018 con las ciudades sede sí contemplaban transporte gratuito para los aficionados, pero que esas cláusulas fueron renegociadas precisamente para cobrar el costo real del servicio a los aficionados.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre los costos del transporte a los estados mundialistas

¿Cuánto cuesta el tren de Nueva York al MetLife Stadium para el Mundial?

$105 de ida y vuelta desde Penn Station en Manhattan, según NJ Transit. El boleto requiere compra anticipada en el sitio de NJ Transit y está limitado a 40,000 por día de partido.

¿Por qué el tren al Mundial cuesta tanto más que la tarifa normal?

NJ Transit argumenta que el sobrecosto cubre la seguridad ampliada y el servicio reforzado para los partidos, sin cargar el gasto al contribuyente. La FIFA, por su parte, rechazó absorber esos costos.

¿Hay opciones de transporte más baratas para llegar al MetLife Stadium?

Sí: autobuses desde Midtown Manhattan por $20 de ida y vuelta, con cupo limitado a 18,000 pasajeros por partido. El estacionamiento en American Dream Mall cuesta $225.

¿Cuándo se pueden comprar los boletos de tren para el Mundial?

Desde el 13 de mayo de 2026, exclusivamente en el sitio de NJ Transit. No se venden el mismo día del partido y requieren entrada oficial del torneo para ser adquiridos.

¿Qué pasa si no consigo boleto de tren o autobús para el partido?

Las alternativas son transporte compartido (Uber/Lyft) o el estacionamiento en American Dream Mall por $225. Caminar no es una opción: el estadio no tiene rutas peatonales desde Manhattan.

Conclusión

El Mundial de Fútbol 2026 llega a suelo estadounidense con costos adicionales que afectan a los aficionados hispanos: el país que organizó el torneo más grande de la historia ofrece uno de los accesos más caros al estadio en la historia de la Copa del Mundo. Si la fricción entre FIFA y las ciudades sede no se resuelve antes del arranque el 11 de junio, es probable que más fans opten por ver los partidos desde bares y restaurantes antes que gastar $105 solo en el tren.

Para los miles de negocios que apostaron a ese flujo de visitantes, ese escenario sería un golpe más al ya debilitado sector de hospitalidad en Nueva Jersey.

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