Sabrina Carpenter presenta una orden de alejamiento contra un presunto acusador

La estrella pop Sabrina Carpenter presentó una orden de restricción temporal contra un hombre por presunto acoso, de acuerdo con documentos judiciales.

La artista señaló en la denuncia que el hombre de 31 años, identificado como William Applegate en documentos judiciales, es un completo desconocido para ella. En la denuncia señala que el sujeto entró sin autorización en su casa de Los Ángeles y regresó en varias ocasiones.

De acuerdo con la cantante, la situación de acoso comenzó el 23 de mayo, cuando Applegate supuestamente violó la valla de seguridad de su casa y se acercó a la puerta principal. Imagenes obtenidas por la cámara del timbre de la residencia muestra que el hombre se acercó hasta la puerta de la casa e intentó abrir la puerta antes de que llegara el equipo de seguridad.

“A pesar de haber sido confrontado por el personal de seguridad y de haber recibido repetidas y claras órdenes de abandonar la propiedad, Applegate se negó rotundamente a obedecer. Luego inventó la escandalosa y completamente falsa afirmación de que me conocía personalmente y que yo lo estaba esperando. Esto era una mentira absoluta”, escribió Carpenter en los documentos judiciales, obtenidos por CBS.

El hombre fue arrestado en el lugar por la Policía de Los Ángeles. Sin embargo, la artista y su equipo legal aseguran que Applegate regresó a la casa 24 horas después y permaneció merodeando en la entrada de su casa durante dos horas.

El sujeto volvió a aparecer en la residencia de Sabrina Carpenter el 25 de mayo. Sin embargo, el equipo de seguridad de la artista señaló que el acoso habría comenzado en realidad desde el 20 de abril, cuando condujo su auto varias veces frente a la casa de la artista. Carpenter describió a Applegate como una persona inestable mentalmente y manifestó temor por su seguridad.

“Su patrón de acoso, allanamiento de morada y vigilancia me ha causado una angustia emocional grave y continua, y temo lo que pueda hacer si este tribunal no le pone freno”, escribió Carpenter en los documentos judiciales.

En la denuncia, Carpenter califica esta situación de “acoso y vigilancia” hacia ella. “Este no es el comportamiento de alguien que se topó con mi propiedad por casualidad. Esto es acoso y vigilancia intencional dirigidos contra mí y mi residencia”, dijo la ganadora del Grammy.

El juicio contra Applegate está previsto para el 18 de junio.

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