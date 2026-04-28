Barry Keoghan reveló cómo enfrentó rumores de infidelidad a su ex Sabrina Carpenter

El actor Barry Keoghan se sinceró sobre cómo afrontó su ruptura con la cantante Sabrina Carpenter luego de que surgieran rumores de que supuestamente le fue infiel.

Keoghan fue invitado al podcast Friends Keep Secrets de Benny Blanco en su episodio del 28 de abril. Durante la charla, el actor aseguró que decidió apartarse de la vida pública debido a los constantes ataques que recibió en redes sociales cuando surgió el rumor de que le había sido infiel a Carpenter y que por eso se generó la ruptura.

Carpenter y Keoghan estuvieron juntos durante un año antes de su ruptura a finales de 2024. En esa época, el actor enfrentó acusaciones de haber engañado a la cantante con la influencer Breckie Hill.

“Es porque existe una versión de los hechos que nunca se ha comentado, una versión que no es cierta, y yo nunca la confirmé ni dije nada al respecto. Simplemente desaparecí”, dijo Keoghan en el podcast.

El actor de “Saltburn” se refirió a cómo se amplificó la situación al estar bajo el escrutinio público. “Desafortunadamente, al tener una relación en el ojo público, todos sabemos esto por nuestras propias historias, pero se hace público y es como… sí, se amplifica”, dijo.

Keoghan aseguró que todo comenzó cuando una mujer publicó un video en redes sociales en el que aseguraba que tuvo una relación con el actor. Luego publicó otro video en el que se retractaba de lo dicho. Sin embargo, fue el primer video el que se viralizó y generó cientos de comentarios en contra del artista.

El actor de origen irlandés aseguró que no quiso pronunciarse en ese momento porque no le correspondía dar una explicación en nombre de otra persona.

“Es una situación difícil, porque nunca quiero hablar en nombre de otras personas, ni tampoco mencionarlas ni involucrarlas. E incluso si se trata de personas con las que tuve una relación, no me corresponde a mí… ni a ellas, presentarse y hablar en mi nombre”, explicó Keoghan.

Keoghan aseguró que en medio de esa polémica recibió comentarios “absolutamente repugnantes” y “viles”.

“No les pido a las personas que se conviertan en mis fans ni que les guste… Les pido que dejen de hacer suposiciones, que dejen de subirse a esta narrativa, que me ataquen y que me desacrediten de cualquier manera posible”, dijo. El actor aseguró que en los comentarios involucraron a sus padres, diciendo “que ya no están conmigo… Es absolutamente repugnante y vil. Hay videos en TikTok que literalmente dicen: “Lo odio’”.

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