Uso constante de IA puede afectar tu aprendizaje, revela estudio

La Inteligencia Artificial (IA) se ha convertido en una herramienta cada vez más presente en la educación, el trabajo y la vida diaria, sin embargo, una nueva investigación sugiere que su uso frecuente podría tener efectos negativos sobre algunas habilidades cognitivas esenciales.

Un grupo de científicos de Carnegie Mellon, Oxford, el Instituto Tecnológico de Massachusetts y la Universidad de California en Los Ángeles analizó cómo influye la asistencia de la IA en la capacidad de las personas para resolver problemas por sí mismas.

Advierten sobre efectos negativos por uso de inteligencia artificial

Los resultados indican que incluso una interacción breve con estas herramientas puede generar cambios en el desempeño cognitivo. Según el estudio, entre 10 y 15 minutos de uso fueron suficientes para observar una disminución significativa en la perseverancia y en la capacidad de trabajar de forma independiente, dos habilidades consideradas fundamentales para el aprendizaje a largo plazo.



Los investigadores advirtieron que, si una exposición tan corta puede provocar efectos medibles, el uso constante durante meses o años podría generar consecuencias más profundas y difíciles de revertir.

Qué descubrió el estudio sobre el uso de la inteligencia artificial

Para evaluar el impacto de la IA, los expertos realizaron una prueba con 350 participantes, quienes debían resolver ejercicios de fracciones. Aquellos que contaron con la ayuda de un asistente de inteligencia artificial lograron completar los problemas con mayor rapidez y precisión.



No obstante, cuando la herramienta fue retirada, el rendimiento cambió de manera notable. La precisión de las respuestas disminuyó y muchos participantes abandonaron la tarea antes de concluirla.



Los autores del estudio concluyeron que, aunque la inteligencia artificial puede mejorar los resultados inmediatos, también podría reducir la disposición de las personas a enfrentar desafíos por cuenta propia.



“Una vez que se les quita la IA a las personas, no es que simplemente den respuestas incorrectas. Tampoco están dispuestas a intentarlo sin la IA”, explicó el coautor Rachit Dubey en declaraciones citadas por Futurism.

Resultados similares en pruebas de comprensión lectora

Los investigadores replicaron el análisis mediante tareas de comprensión lectora con 670 participantes. Los hallazgos fueron consistentes con los observados en los ejercicios matemáticos.

De acuerdo con los resultados, alrededor del 61% de quienes utilizaron inteligencia artificial reconocieron haber consultado directamente la herramienta para obtener las respuestas.

Sin embargo, el estudio también identificó una diferencia importante. Los participantes que emplearon la IA únicamente para recibir pistas o aclaraciones no experimentaron la misma caída en su rendimiento posterior.

Este hallazgo sugiere que la forma en que se utiliza la inteligencia artificial podría ser determinante para sus efectos sobre el aprendizaje y la capacidad de razonamiento independiente.

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