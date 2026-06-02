Administración Trump evalúa rechazar solicitudes de asilo sin entrevistar a los solicitantes

La administración del presidente Donald Trump está elaborando una nueva normativa que permitiría a funcionarios migratorios rechazar determinadas solicitudes de asilo sin realizar entrevistas previas a los solicitantes, una medida que supondría un cambio significativo en el proceso utilizado durante años por el gobierno estadounidense.

De acuerdo con documentos internos del gobierno federal obtenidos por CBS News, el Departamento de Seguridad Nacional analiza una propuesta que facultaría a los funcionarios del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos para desestimar solicitudes de asilo cuando determinen que fueron presentadas más de un año después de la llegada del solicitante al país.

Actualmente, la práctica habitual del USCIS consiste en entrevistar a prácticamente todos los solicitantes antes de tomar una decisión sobre sus casos. La nueva normativa permitiría omitir ese paso en ciertos expedientes en los que la documentación indique que no se cumplió con el plazo legal de un año para presentar la solicitud.

Los casos rechazados bajo este criterio, de acuerdo con el medio, serían remitidos a los tribunales de inmigración del Departamento de Justicia, donde los solicitantes tendrían que defender su permanencia en Estados Unidos dentro de un proceso de deportación.

Excepciones seguirían vigentes

La legislación migratoria estadounidense establece, en términos generales, que una persona debe solicitar asilo dentro del primer año tras su ingreso al país. Sin embargo, la ley contempla excepciones para determinadas circunstancias, entre ellas problemas médicos graves, deficiencias en la representación legal o situaciones que involucren a menores no acompañados.

Los funcionarios del USCIS podrían continuar procesando un caso y programar una entrevista si concluyen que el solicitante cumple con alguna de las condiciones que justifican una presentación tardía. Es decir, la propuesta mantendría esas excepciones.

En declaraciones a CBS News, un portavoz del USCIS señaló que la administración está evaluando diferentes alternativas para reducir el atraso acumulado de más de 1 millón de solicitudes de asilo.

Según el funcionario, una de las opciones consiste en trasladar a los tribunales aquellos expedientes considerados deficientes desde el punto de vista procesal.

“Esto permitiría al USCIS evitar perder tiempo en solicitudes de asilo que de otro modo remitiría a procedimientos de inmigración y permitiría que los inmigrantes indocumentados presenten sus casos ante un juez”, afirmó el portavoz.

La administración Trump sostiene que el sistema de asilo ha sido utilizado de manera fraudulenta por personas que buscan permanecer y trabajar en Estados Unidos sin cumplir los requisitos legales para obtener protección.

Millones de casos pendientes

La propuesta surge en medio de un fuerte retraso en el procesamiento de solicitudes migratorias. Según cifras gubernamentales citadas por CBS News, USCIS acumulaba alrededor de 1.5 millones de solicitudes de asilo pendientes hasta el otoño pasado.

Por su parte, los tribunales de inmigración tenían aproximadamente 3.3 millones de casos pendientes hasta marzo de este año, incluidos 2.3 millones de expedientes relacionados con solicitudes de asilo.

Tanto administraciones republicanas como demócratas han señalado que estos retrasos incentivan a algunos migrantes económicos a utilizar el sistema de asilo como una vía para permanecer temporalmente en el país mientras esperan una resolución.

Entre otras acciones, el gobierno ha promovido acuerdos con terceros países para que algunos solicitantes de asilo sean enviados a naciones distintas a las de origen, donde deberán buscar protección internacional.

Asimismo, el año pasado las autoridades suspendieron temporalmente el procesamiento de todos los casos de asilo bajo supervisión del USCIS tras conocerse que un ciudadano afgano acusado de disparar contra dos miembros de la Guardia Nacional en Washington había obtenido asilo.

Aunque esa suspensión fue posteriormente reducida, continúa aplicándose a solicitudes presentadas por ciudadanos de 39 países incluidos en la proclamación presidencial conocida como la “prohibición de viaje”.

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