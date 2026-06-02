Alcalde de Newark prevé levantar toque de queda cerca de Delaney Hall

El alcalde de Newark, Ras Baraka, anunció este martes que podría levantarse el toque de queda parcial impuesto alrededor del centro de detención de inmigrantes Delaney Hall, escenario de protestas y enfrentamientos relacionados con las políticas migratorias y las condiciones de los detenidos.

Baraka declaró durante una conferencia de prensa realizada frente a las instalaciones ubicadas en Doremus Avenue que la ciudad espera poner fin a la medida de restricción nocturna en breve, reseñó el medio local NJ.com.

“La ciudad de Newark solicitó un toque de queda limitado que, con la ayuda de Dios, estamos tratando de levantar esta noche o mañana por la noche y habremos terminado con eso”, afirmó el alcalde.

El toque de queda fue impuesto a la medianoche del domingo y abarca un radio aproximado de media milla alrededor de Delaney Hall. La medida restringe la circulación entre las 9:00 pm y las 6:00 am, luego de varios incidentes registrados durante manifestaciones de grupos tanto contrarios como favorables a las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

Baraka explicó que la decisión fue adoptada tras una serie de situaciones que las autoridades municipales consideraron preocupantes, entre ellas un incendio provocado en la vía pública y enfrentamientos físicos entre manifestantes.

“Se estaban produciendo enfrentamientos violentos, se empujaba a la gente contra vehículos en movimiento, vimos cosas que nos parecieron preocupantes, así que decidimos establecer el toque de queda”, señaló.

De acuerdo con NJ.com, cientos de agentes antidisturbios encabezados por la Policía Estatal de Nueva Jersey participaron en operativos posteriores a la entrada en vigor del toque de queda y varias personas fueron detenidas.

Durante más de una semana, Delaney Hall se ha convertido en el principal foco de manifestaciones contra ICE en Nueva Jersey. Las tensiones aumentaron considerablemente desde la llegada de efectivos de la Policía Estatal el viernes por la noche.

Las fuerzas de seguridad han desplegado unidades montadas, utilizado gas lacrimógeno y levantado múltiples barricadas metálicas para mantener alejados a los manifestantes y a los medios de comunicación de las instalaciones.

“Nuestro objetivo es cerrar el edificio”

El centro, administrado por la empresa privada GEO Group, tiene capacidad para albergar a aproximadamente 1,000 personas detenidas por asuntos migratorios.

Baraka sostuvo que la ciudad mantiene desde hace más de un año una disputa legal con la compañía, a la que acusa de incumplir ordenanzas municipales y de ampararse en su contrato con el gobierno federal para continuar operando.

“Nuestro objetivo es cerrar el edificio”, afirmó el alcalde.

El mandatario local informó que los abogados de la ciudad están elaborando una nueva acción judicial contra GEO Group por preocupaciones relacionadas con la salud y la seguridad dentro de las instalaciones.

Asimismo, adelantó que Newark solicitará ante los tribunales el cierre inmediato del centro de detención.

“Esto no es una instalación federal, no es terreno federal. Es una instalación privada”, declaró Baraka. “Están sujetos a las leyes estatales y municipales. No pueden ampararse en un contrato con el Departamento de Seguridad Nacional, que es lo que intentan hacer una y otra vez”, añadió.

El alcalde también criticó el modelo de gestión de cárceles privadas y argumentó que estas instalaciones deben responder a las regulaciones estatales y locales, además de estar sujetas a la supervisión de funcionarios electos y de la ciudadanía.

Durante su comparecencia, Baraka responsabilizó directamente a ICE por el aumento de la conflictividad en los alrededores de Delaney Hall.

Según el alcalde, durante más de un año se realizaron actividades y concentraciones en la zona sin incidentes graves, situación que, aseguró, cambió con la llegada de agentes federales. “Hubo gente aquí durante más de un año sin incidentes. Ellos provocaron esta escalada de violencia de la que aún no nos hemos recuperado”, dijo.

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