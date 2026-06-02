Conoce a los artistas que actuarán en el concierto en Los Ángeles previo al Mundial 2026

Este martes se reveló la programación de Los Ángeles como parte de la serie de conciertos de cuenta regresiva como parte de las celebraciones previas de la Copa del Mundo 2026.

Las celebraciones de la fiesta mundialera incluirán un concierto multiciudad que conectará a Canadá, México y Estados Unidos, los tres países sede del Mundial, en colaboración con los Grammy el próximo 10 de junio.

Los Ángeles será la sede del concierto United States Countdown, que contará con la participación de Major Lazer de Diplo y Davido. La organización aseguró que próximamente se anunciarán más artistas que se sumarán a este concierto.

El concierto multiciudad se realizará de manera simultánea con los shows que se realizarán en México y Canadá, cuyos artistas ya fueron revelados previamente. La FIFA describió este evento como una “experiencia musical en vivo sincronizada, la primera de su tipo”. El Concierto de Cuenta Regresiva de Estados Unidos “conectará al público de los tres países anfitriones a través del fútbol, ​​la música y la cultura”.

La presentaciones se transmitirán en simultáneo desde Ciudad de México y Toronto. Algunos de los artistas confirmados previamente para estas ciudades son Bryan Adams, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream, AHI y Wyclef Jean, Los Ángeles Azules, Belinda y Elena Rose.

“La serie de conciertos Countdown celebra la pasión, la unidad y las conexiones culturales que unen a tres países y a todo el mundo, características de la Copa Mundial de la FIFA 2026. A tan solo dos días del partido inaugural en Estados Unidos, Los Ángeles ofrecerá un espectáculo inolvidable con artistas de primer nivel en una de las capitales del entretenimiento más importantes del mundo, reuniendo música, fútbol y aficionados en una celebración global mientras nos preparamos para recibir al mundo”, declaró Manolo Zubiria, Director del Torneo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Estados Unidos.

El concierto en Los Ángeles se realizará en el Crypto.com Arena el 10 de junio y el acceso al público estará habilitado desde las 5:00 pm hora local. Las personas que deseen asistir pueden adquirir sus entradas a partir del miércoles 3 de junio desde las 10:00 am, hora del Pacífico.

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