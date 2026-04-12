Director de ‘Un Vals’ de Christian Nodal se responsabiliza por elección de la modelo parecida a Cazzu

El cantante mexicano Christian Nodal protagoniza una nueva polémica luego de que se publicó el video musical de su canción “Un Vals”. La controversia se generó por la elección de la modelo principal del audiovisual, quien muchos aseguran tiene un notable parecido con la exnovia del cantante, Cazzu, y también con su actual esposa, Ángela Aguilar.

El director del video musical, Juan Antonio Barbazán, se pronunció al respecto durante una rueda de prensa virtual desde Madrid. Según reseñó Billboard, que estuvo en la rueda de prensa, el director reconoció que fue un error de la productora y aclaró que Christian Nodal no tiene ninguna responsabilidad en esta situación.

“Ha sido un error nuestro no darnos cuenta de que esto podía pasar. JG Music aprobó el video, no Christian Nodal”, agregó en referencia a la disquera del cantante.

En el video de “Un Vals” se usó el formato de pantalla dividida. El cantante aparecía en un lado de la pantalla, imágenes que fueron grabadas en Guadalajara, México. Al otro lado de la pantalla, una pareja protagonizaba una historia. Estas imágenes se grabaron en España.

El director aseguró que, al momento de elegir a la modelo, que es una creadora de contenido mexicana radicada en España llamada Dagna Mata, no le consultaron a Nodal sobre su elección. Además, aseguró que la producción no conocía a Cazzu, por lo que no encontraron problema al momento de elegir a la modelo.

“Lo que se está comentando del parecido con Cazzu y Ángela se nos pasó a nosotros. En ningún momento hubo una estrategia ni nada por el estilo. No consideramos que fuera relevante mostrársela a Christian. A final de cuentas, salen otras personas. Es un proceso muy grande y no se consulta todo con el artista. Fue decisión nuestra”, dijo el director.

El viernes, Christian Nodal se pronunció con respecto a la polémica generada por el video. El artista dio a entender que no tuvo decisión en la elección de la modelo de este video.

“No soy dueño de mi nombre, ni de mi imagen, ni de mi música, y lo que ha pasado con el video es muestra de eso… Pero mi voz, que es lo único que me queda, siempre será de ustedes”, dijo en sus historias de Instagram.

Quien también se pronunció fue la modelo, la actriz Dagna Mata, quien lamentó esta situación luego de recibir numerosas críticas en redes sociales.

“Me duele ver que se involucra a una artista que no se merece nada de esto y que no se merece tampoco que la comparen con otra persona. Yo tuve que emigrar de un país para lograr mi sueño, que es modelar y crecer en la industria de la moda”, dijo Mata. Tras la polémica, el video fue eliminado de TikTok, pero permanece en YouTube.

¿Por qué causó tanta polémica el video?

La modelo escogida para el video musical posee un notable parecido con la cantante argentina Cazzu, quien es exnovia de Nodal y madre de su hija. El problema radica en que Nodal y Cazzu tuvieron una polémica ruptura en 2024 y la artista ha acusado a Nodal de no cumplir con sus obligaciones como padre.

La modelo físicamente guarda un parecido con Cazzu, principalmente por sus rasgos faciales y los tatuajes de su cuello. Además, el corte de cabello corto y negro es similar al que suele llevar la cantante Ángela Aguilar, esposa de Christian Nodal.

El director del video musical aseguró que, después de generarse la controversia, Nodal le envió un mensaje diciendo: “Parece que me odias, me has metido en un gran lío”.

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