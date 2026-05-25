Christian Nodal se sincera sobre su amistad con Marc Anthony: “Lo veo como mi hermano mayor”

El cantante mexicano Christian Nodal aseguró que tiene una cercana relación con el cantante Marc Anthony e incluso reveló que es la persona a la que llama cuando se encuentra en un momento difícil.

Nodal participó en el podcast “¿Qué es la música?” de Javier Paniagua y en ese espacio habló sobre su relación con Marc Anthony, a quien considera su “hermano mayor”.

“Yo a él lo veo como mi hermano mayor. Él ha atravesado por muchas cuestiones y, desde el lado espiritual, desde el lado musical, siempre que nos sentamos a hablar, me llevo muchas cosas de él”, indicó Nodal.

De acuerdo con el intérprete de “Botella tras botella”, Marc Anthony ha tenido muchas experiencias de vida, por lo cual es la persona indicada para tomar un consejo.

“Tiene el corazón abierto para las personas que él ama y tiene muchos años de carrera. Le han pasado muchas cosas en la vida y es una persona que yo digo, si voy a tomar consejo, va a ser de este cab**”, agregó entre risas.

Marc Anthony fue el padrino de bodas de Christian Nodal y Ángela Aguilar. Dada esta relación tan cercana, Nodal llama a Marc Anthony cuando necesita hablar si se encuentra en un mal momento. “Siempre me ayuda; es un regulador en mi vida personal. Siempre que estoy mal, que llego a estar mal, le hablo a él o le escribo: ‘¿Compadrito, cómo está para hablar?'”, dijo Nodal.

Según dijo Nodal, Marc Anthony transmite “muy buena energía”. “Es una de esas almas que no sabes por qué, pero él entra a la habitación y ya te comparte esa energía; entonces, sí lo veo como mi hermano mayor”.

Christian Nodal ha atravesado momentos difíciles durante los últimos años tras su polémica ruptura con Cazzu, la madre de su hija, y su pronto matrimonio con Ángela Aguilar, con quien está casado desde julio de 2024. Nodal ha sido señalado de haberle sido infiel a Cazzu con su actual esposa, algo que el cantante ha negado en varias ocasiones.

Durante su participación en el podcast, Nodal habló sobre la posibilidad de explorar nuevos proyectos profesionales en algún momento de su carrera. “Yo voy viendo todo como por pasos, ¿no? Tengo que tener bien organizado todo lo de mi álbum. Una vez esté el álbum fuera y demás, creo que ya tengo la posibilidad de ver cuáles panoramas hay”, comentó.

En esa charla, Nodal sorprendió al revelar que le gustaría incursionar en la actuación. “Me gustaría mucho actuar, me gustaría mucho dirigir una película o por lo menos escribir una película”, confesó.

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