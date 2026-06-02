Krispy Kreme celebra el Día Nacional de la Dona: donas gratis y docena por solo $2

El Día Nacional de la Dona, que se celebra este 5 de junio, viene con una sorpresa irresistible. Krispy Kreme regalará donas gratis a cada cliente sin necesidad de realizar ninguna compra. Lo mejor de todo es que tendrás la opción de elegir tu favorita entre las variedades disponibles en tienda.

La gigante de la dona destaca que los clientes podrán elegir sus sabores favoritos, que incluyen desde la tradicional Original Glazed® hasta clásicos tan queridos como la Strawberry Iced with Sprinkles o la Chocolate Iced Kreme™ Filled.

La Directora de Producto de Krispy Kreme, Alison Holder, explica que el Día Nacional de la Dona es una de las tradiciones más alegres de la marca:

“El Día Nacional de la Dona es una de nuestras tradiciones más alegres: un momento para celebrar las donas que tanto gustan, a los clientes que nos inspiran cada día y la simple felicidad que surge de compartir algo dulce”.

¿Cómo llevarte una segunda docena por solo $2?

Solo por el 5 de junio, los clientes que compren una docena de cualquiera de las colecciones disponibles podrán llevarse una segunda docena de donas Original Glazed por solo $2.

Obtener esta promoción es muy sencillo:

Puedes hacer tu compra directamente en tienda .

. También aplica a través del servicio para autos en locales seleccionados.

en locales seleccionados. Al comprar tu primera docena, calificas automáticamente para llevarte la segunda de sabor original a ese precio especial.

Alison Holder destacó la importancia de esta fecha como una celebración de la felicidad y la conexión con los clientes. Debido a esto, la empresa espera una gran afluencia de visitantes que compartan sus experiencias en redes sociales. Con presencia en más de 40 países, Krispy Kreme sigue apostando por expandir su alcance a través de tiendas físicas y plataformas digitales.

El poder de la nostalgia: nueva colección Masters of the Universe

Por si fuera poco, Krispy Kreme anunció el lanzamiento de una nueva colección inspirada en Masters of the Universe. Esta edición especial se centra en las aventuras de He-Man y su lucha contra innumerables villanos, en una colaboración exclusiva con Mattel y Amazon MGM Studios solo para el mercado de Estados Unidos.

Se trata de tres nuevas donas con perfiles de sabor enfocados en el caramelo, el doble chocolate y las galletas, acompañadas de glaseados brillantes y muy coloridos:

Dona He-Man Caramel Crunch: Una dona con glaseado de caramelo rojo y remolinos de crema de mantequilla con sabor a tarta de queso, cubierta con migas con sabor a galleta Graham y una pieza decorativa de He-Man.

Una dona con rojo y remolinos de crema de mantequilla con sabor a tarta de queso, cubierta con migas con sabor a y una pieza decorativa de He-Man. Dona de doble chocolate de Skeletor: Un donut sin glasear, deliciosamente pecaminoso, relleno de crema pastelera de chocolate , bañado en glaseado de chocolate con migas de galleta de chocolate y coronado con una figura de Skeletor.

Un donut sin glasear, deliciosamente pecaminoso, relleno de , bañado en glaseado de chocolate con migas de galleta de chocolate y coronado con una figura de Skeletor. Dona Cringer Claw Cookie Dough: Un delicioso donut Original Glazed® bañado y rociado con un exclusivo glaseado de masa de galleta.

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