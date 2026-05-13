Solo por 4 días: Krispy Kreme lanza la dona Orange Dreamsicle por solo $5 la docena

El verano llega a Krispy Kreme con su icónica dona reinventada, inspirada en los sabores del helado crema real, disponible solo del 14 al 17 de mayo. Se trata de la Orange Dreamsicle Original Glazed, que podrás adquirir por un precio de solo $5 con la compra de cualquier docena a precio regular.

Esta nueva creación es una versión con notas de vainilla combinada con un sabor cítrico de la naranja. Gracias a esta promoción, los clientes pueden llevarse el nuevo sabor del verano por una fracción de su costo, según un comunicado de la marca.

La directora de marca y producto de Krispy Kreme, Alison Holder, resalta que los sabores veraniegos tienen la capacidad de generar felicidad instantánea, siendo este el centro de la nueva creación: “Nuestras primeras donas Orange Dreamsicle Original Glazed ya están aquí para brindarte esa sensación de bienestar”.

Cómo disfrutar de la oferta

La estrategia de promoción de Krispy Kreme brinda opciones a los clientes para que disfruten la nueva creación veraniega. La oferta estará disponible en tiendas físicas, drive-thru y pedidos en línea (ya sea para recoger o delivery).

Para acceder a la oferta en línea, solo debes seguir estos pasos:

Ve a la sección DEALS (ofertas).

(ofertas). Añade la docena de la promoción a tu carrito.

a tu carrito. Asegúrate de incluir también cualquier docena a precio regular para que el descuento sea efectivo.

Otras ofertas de Krispy Kreme

Esta promoción se lanza en medio de la temporada de primavera, que incluye una colección de cuatro creaciones con sabores de doble chocolate HERSHEY’S, fresas y crema, pudín de plátano y el esperado pastel de arándanos. Las donas de primavera incluyen dos creaciones inéditas y el regreso de dos grandes favoritos:

Nueva dona doble chocolate HERSHEY’S: Una delicia Original Glazed glaseada con chocolate con leche HERSHEY’S y cubierta con una rica crema de mantequilla con sabor a chocolate.

Una delicia glaseada con y cubierta con una rica con sabor a chocolate. Nueva dona de fresas y crema: Una explosión de sabor con doble relleno de fresa y crema suave, terminada con un glaseado de fresa brillante y decorada con sutiles espirales de vainilla.

Una explosión de sabor con y crema suave, terminada con un brillante y decorada con sutiles espirales de vainilla. Dona de pudín de plátano: Esta pieza viene rellena de crema de pudín de plátano Kreme , coronada con glaseado de vainilla, galletas de barquillo trituradas y una porción de crema de mantequilla.

Esta pieza viene rellena de , coronada con glaseado de vainilla, trituradas y una porción de crema de mantequilla. Dona pastel de arándanos: El regreso más esperado por los fanáticos. Se trata de la clásica dona de pastel Original Glazed con auténtico sabor a arándanos y trocitos de fruta.

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