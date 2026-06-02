¿Las infusiones eliminan parásitos? Esto es lo que dice la ciencia

La infusión de clavo de olor, orégano y ajo es efectiva como desparasitante natural, como parte de un protocolo creado por la nutricionista Isabel García, quien recomienda hacerlo en dos fases y cada seis meses para mantener los niveles de energía y el cuerpo libre de parásitos.

La creadora de contenido se hizo viral con su receta de la infusión desparasitante y, ante las dudas naturales de los usuarios de las redes, argumentó con datos científicos y aclaró algunos puntos para una audiencia de más de dos millones de personas.

El respaldo científico de los remedios caseros

Los ingredientes de esta receta de infusión desparasitante tienen respaldo de estudios científicos y son reconocidos como remedios caseros desde la antigüedad; sin embargo, García aclara dudas sobre la forma como se prepara y la eficacia de los componentes.

Una de las inquietudes de los usuarios era sobre la conveniencia de usar aceite de orégano (por tener mayor concentración) en lugar de las hojas de orégano, a lo que la experta aclaró:

“Si usas la planta, es necesario que sea el orégano chiquito, que es el que tiene el carvacrol que necesitamos en este desparasitante”.

Cómo preparar el clavo de olor para activar sus beneficios

¿Hojas o aceite? Para este remedio casero se recomienda usar el orégano chiquito, ya que concentra las propiedades necesarias para combatir los parásitos. Crédito: Shutterstock

Sobre la forma más segura de usar el clavo de olor para conservar sus propiedades, explica:

“Lo podemos moler y lo podemos infusionar 5 minutos o hervirlo tapado”.

El clavo de olor es efectivo para combatir los parásitos. Por otro lado, el poder del ajo se complementa en la mezcla, logrando un protocolo seguro que ayuda a eliminar los organismos no deseados.

El protocolo de dos fases y el ciclo de los parásitos

Sobre el ciclo de los parásitos, indica que el protocolo es de 5 días y a los 15 días tenemos que volver a repetir por 5 días más.

“Debemos recordar que a los 21 días es el ciclo de los huevos, pero lo atacamos antes de que nazcan, se reproduzcan y se conviertan en larvas o en adultos que vuelvan a empezar el ciclo; así que lo hacemos antes de los 21 días”.

Contraindicaciones y enfoque preventivo

Si bien esta infusión desparasitante es bastante efectiva, la especialista aclara que no se recomienda cuando hay presencia de Helicobacter pylori, ya que esta es una bacteria y no un parásito.

“Necesita tratamiento médico radical, con eso no se juega y requiere consulta privada”.

Este protocolo de la doctora lo recomienda como mantenimiento preventivo cada 6 meses para recuperar la energía y vitalidad del organismo.

Sigue leyendo:

.¿Por qué la ciencia respalda al ajo como escudo antimicrobiano y enemigo de la hinchazón abdominal?

.¿El aceite de oliva puede frenar la caída del cabello? Esto es lo que dice la ciencia

.¿Para qué sirve la infusión de hojas de guanábana? 5 beneficios respaldados por la ciencia