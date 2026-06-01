FSIS: retiro urgente de 71,000 libras de dumplings distribuidos en Nueva Jersey y otros estados

Un error de etiquetado que omite un alérgeno obligó a la empresa Synear Foods USA, LLC, al retiro de cerca de 71,603 libras de empanadillas de sopa de cerdo y cangrejo congeladas, listas para consumir, informó el Servicio de Inocuidad e Inspección de Alimentos (FSIS).

El producto contiene maní (cacahuate) entre los ingredientes, uno de los nueve alérgenos alimentarios principales responsables de reacciones adversas en EE.UU., según la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA). Son varios lotes afectados, ya que se produjeron entre el 15 de octubre de 2025 y el 23 de febrero de 2026, y se distribuyeron a tiendas minoristas en California (sede de la fábrica), Nueva Jersey y Washington, así como en Canadá.

Durante una inspección de rutina del FSIS, los funcionarios descubrieron que los dumplings estaban elaborados con aceite de maní, el cual no estaba reflejado en la etiqueta del producto terminado.

Guía para identificar los lotes afectados

Un reporte detallado del FSIS específica que el producto se vendió en dos presentaciones de 375 gramos (13.23 oz), tanto en bolsas como en envases de plástico. Todos los lotes llevan el número de establecimiento “EST. 45942” dentro del sello de inspección del USDA.

1. Synear SUPREME SOUP DUMPLING PORK & CRAB

Presentación: Bolsas de plástico de 375 gramos (13.23 oz).

Bolsas de plástico de 375 gramos (13.23 oz). Fechas de consumo preferente implicadas: 15 de octubre de 2026 10 de noviembre de 2026 23 de diciembre de 2026 26 de enero de 2027 23 de febrero de 2027



2. Variante con etiquetado bilingüe

Nombre en empaque: Synear SUPREME SOUP DUMPLING DUMPLINGS À LA SOUPE SUPRÊME PORK & CRAB PORC ET CRABE.

Synear SUPREME SOUP DUMPLING DUMPLINGS À LA SOUPE SUPRÊME PORK & CRAB PORC ET CRABE. Presentación: Envases de plástico de 375 gramos con la leyenda “Product of USA/Produit des É.-U.”.

Envases de plástico de 375 gramos con la leyenda “Product of USA/Produit des É.-U.”. Fechas de caducidad: 15 de octubre de 2026 26 de enero de 2027



Recomendaciones para los consumidores

Hasta la fecha no se han reportado casos de reacciones alérgicas ni personas afectadas por el consumo de estos dumplings. Sin embargo, por ser un alimento congelado con fechas de vencimiento prolongadas (hasta febrero de 2027), se insta a los compradores a revisar sus congeladores.

En caso de tener uno de los productos guardados, evite su consumo si usted o alguien en su hogar padece de alergia al maní. Puede desecharlo o regresarlo al lugar de la compra para obtener un reembolso completo de su dinero.

Sigue leyendo:

.La lista completa de chocolates, pizzas y snacks retirados por riesgo de salmonella

.Alerta de salud: brote de Listeria vinculado a consumo “Headcheese” de Daisy Brand

.Alerta sanitaria por error de etiquetado en raviolis vendidos en Costco de Nueva Jersey y Maryland